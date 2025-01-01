Vücudunuzdaki bazı değişiklikler hormonal olabilir. Farkında olmadığınız bu değişiklikler ciddi tehlikeler barındırabilir...

Fazla kilo alımı, stres, tüylenme, yorgunluk, adet düzensizliği, kilo verememe, şeker düzensizliği gibi belirtilerde hormonal hastalıkların araştırılması gerekiyor. İleriye dönük riskleri önlemek için endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanına başvurmak da önemli.

ENDOKRİN HASTALARINDA HORMONAL HASTALIKLARIN 25 BELİRTİSİ

"Hormonal hastalıklar ülkemizde ve dünyada çok sayıda kişiyi etkileyen kronik takip ve tedavi gerektiren problemlerdir. Bu hastalıkların erken teşhisi hastalıkların seyrini olumlu yönde etkiler" diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, hormonal hastalıkların 25 belirtiyle kendilerini ele vereceğini söyledi. İşte o 25 belirti;

1-Kilo alımı ve kilo verememe: İnsülin direnci, şeker hastalığı, Polikistik Over Sendromu, Cushing Sendromu ve Hipotiroidinin habercisi olabilir.

2-Tatlı krizleri, sık sık acıkma: Hipoglisemi ve insülin direncinin habercisi olabilir.

3-Adet düzensizliği, tüylenme artışı: Yumurtalık kistleri, böbreküstü bezi rahatsızlıklarında görülebilir.

4--Karında mor stria (çizgilenmeler): Cushing Sendromu'nun belirtisi olabilir.

5-Yorgunluk: Tüm Hormonal hastalıkların ortak belirtilerinden biri yorgunluktur.

6-Boyunda şişlik ve ağrı: Guatr, tiroid nodülünün habercisi olabilir.

7-Çarpıntı, ellerde titreme: Hipoglisemi ve tiroidin bezinin fazla çalışmasının belirtisi olabilir.

8-Aşırı terleme: Tiroidin fazla çalışması böbreküstü bezi hastalıkları ve Şşker düşmesinin belirtisi olabilir.

10-Kilo kaybı: Şeker hastalığı, tiroidin fazla çalışmasının belirtisi olabilir.

11-Vücut ağrısı: Paratiroid bezi ve D vitamin eksikliğinin belirtisi olabilir.

12-Kemik erimesi, Kemiklerde Kırılma: Osteoporozun belirtisi olabilir.

13-Çenede büyüme: Akromegalinin belirtisi olabilir.

14-Göğüslerden süt gelmesi: Prolaktinomanın belirtisi

15-Büyüme gelişme geriliği: Hormon eksikliklerinin, vitamin ve demir eksikliği nedeni ile olabilir.

16-Sakalın çıkmaması: Erkeklik hormonu eksikliğine bağlı gelişebilir.

17-İktidarsızlık: Testosteron hormon eksikliği, prolaktin fazlalığı, tiroid bezi ile ilgili problemlerde olabilir.

18-Göğüslerde büyüme: Erkeklerde jinekomasti olarak adlandırılır, araştırılmalıdır.

19-Aşırı uzama: Büyüme hormonu fazlalığının belirtisi olabilir.

20-Ciltte kalınlaşma: Hipotiroidinin belirtisi olabilir.

21-Kansızlık: Hormon ve vitamin eksikliklerinde, tiroid, büyüme hormonu ile ilgili problemlerde görülebilir.

22-Ellerde kasılma ve uyuşmalar: Paratiroid bezi, magnesyum ve kalsiyum metabolizma bozuklukları ve D vitamin eksikliğinde görülebilir.

23-Kaslarda seyirme ve ağrılar: Tiroid rahatsızlıkları, magnezyum- kalsiyum metabolizma bozukluklarında görülebilir.

24-Saç dökülmesi: Kadınlarda polikistik over sendromu, böbrek üstü bezi bozuklukları ve tiroid bezi problemlerinde görülebilir.

25-Tansiyon yükselmesi: Cushing sendromu, paratiroid ve tiroid bezi bozuklukları, böbrek üstü bezi bozukluklarında görülebilir.