HBS'nin belirtileri
Kendinizde Huzursuz Bacak Sendromu olduğundan şüpheleniyorsanız şu soruları yanıtlayın:
• Otururken veya uzanırken bacaklarınızda tanımlayamadığınız kötü bir his oluyor mu?
• Bu his nedeniyle bacaklarınızı hareket ettirmek zorunda hissediyor musunuz?
• Bacaklarınızı hareket ettirdikten sonra bu yakınmalarınız azaltıyor mu?
• Bu yakınmalarınız akşam saatlerine doğru çoğalıyor mu?
• Gündüzleri kendinizi huzursuz ve uykusuz hissediyor musunuz?
• Uykuda bacaklarınızı ritmik olarak hareket ettiriyor musunuz?
• Ailenizde HBS tanısı konmuş kimse var mı?
Bu sorulardan en az ikisine “evet” yanıtı verdiyseniz, HBS yaşıyor olabilirsiniz.
HBS'nin nedenleri
Çoğu vakada HBS’nun nedeni belirsizdir. Bununla birlikte genetik unsurlar olduğu düşünülebilir; HBS sıklıkla ailelerde görülür ve başlangıcı 40 yaşın altında olur.
HBS'nin tedavisi
Bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve aktiviteler işinize yarayabilir. İşte yapabilecekleriniz:
• Sabahları yürüyüş yapın.
• Kafein, alkol, sigara tüketimini azaltın.
• Masaj ve ılık banyo,şikayetlerinizi azaltabilir.
• Şikayetleriniz özellikle uykudan önce çoğalıyorsa, uyuduğunuz ortamın sessiz, yatağınızın rahat olmasına özen gösterin.
• Bacağınızı hareket ettirme isteği hissettiğinizde bununla savaşmayın. Ayağa kalkın, yürüyün, bacaklarınızı kıpırdatın.
• Ayrıca demir eksikliği gibi altta yatan bir neden var ise bunu tespit edip tedavi etmek huzursuz bacak sendromunu da tedavi edecektir.