Huzursuz bacak sendromu nedir?

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HBS, bacaklardaki zonklama, çekilme, ürperme ve benzeri rahatsızlık verici hisler ve dizginlenemeyen, bazen de çok güçlü bacaklarını oynatma dürtüsü ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. HBS kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür ve herhangi bir yaşta başlayabilir.