Genellikle idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığı düşünülen idrarda kanama, böbrek taşından kansere kadar pek çok önemli hastalığa işaret edebiliyor. Dolayısıyla altta yatan nedeni belirleyerek, tedavide geç kalmamak yaşamsal önem taşıyor.

Kişiyi endişeye sevk eden hastalık belirtilerinden biri de idrarda kanamaya rastlanması... Bu durum en basit haliyle idrar yolu enfeksiyonuyla ortaya çıksa da zaman zaman farklı rahatsızlıkların belirtisi de olabiliyor. Hematüri yani idrarda kan görülmesinin, nedeni mutlaka belirlenmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eden Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen Işgören, “Bu tablo; enfeksiyon, idrar yolu taş hastalığı, böbrek kistleri, prostat büyümesi gibi iyi huylu hastalıklar nedeniyle ortaya çıksa da ciddi ve kötü huylu bir hastalığa bağlı olarak da gelişebiliyor. Dolayısıyla, kişinin idrarda kan gördüğü andan itibaren ağrı, sancı, yanma ya da vücutta yüksek ateş olup olmadığına dikkat etmesi önem taşıyor. Eğer bu durumlardan biri ya da birkaçı varsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor” diyor.



Küçük kanamalar ağrısız gelebiliyor

Peki, idrarda kanama olduğu nasıl anlaşılıyor? Op. Dr. Işgören, bu sorunun yanıtını şöyle veriyor: “idrarda kanama kendini pembe, kahverengi ya da kırmızı renk idrarla gösteriyor. Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin varlığına da işaret edebiliyor. Çok küçük miktarda kan bile idrarın kırmızı görünmesine neden olabiliyor ve genellikle ağrısız seyrediyor. Eğer idrarda kan pıhtıları varsa ağrı ortaya çıkabiliyor.”







Bazı besinler idrar rengini değiştirebiliyor

İdrar rengindeki değişiklik her zaman kanama nedeniyle ortaya çıkmıyor. Birtakım ilaçlar, pancar, meyan kökü ve böğürtlen gibi besinlerin tüketilmesiyle de idrar renginin kırmızı olabileceğine işaret eden Op. Dr. Işgören, “Geçici olabilen bu durumlarda idrardaki renk değişikliği birkaç gün içinde kendiliğinden düzeliyor. Ancak bazı kötü huylu hastalıklarda da kanama tablosu bu şekilde benzerlik göstereceğinden, kırmızı ya da kanamalı idrar basit nedenlere bağlanmadan hemen doktora başvurulması gerekiyor” uyarısında bulunuyor.



Tedavi, hastalığa göre belirleniyor

İdrarda kanama kendi başına bir hastalık olmadığı gibi bir hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla tedavi aşamasında öncelikle kanamaya yol açan faktörlerin belirlenmesi, ardından da uygun tedavi yönteminin planlanması gerekiyor. “Kanamanın nedenini tespit etmek için öncelikle doktor muayenesi yapılması önem taşıyor” diyen Op. Dr. Işgören, şöyle devam ediyor: “Hasta; idrar, kan ve radyolojik testler ile değerlendirildikten sonra idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik, iyi huylu prostat büyümesinde ise ilaç tedavisi gündeme geliyor. Prostat boyutunun küçültülmesi için cerrahi uygulanması gerekirken, idrar yolu taş hastalığında şok dalga tedavisi ya da ameliyat, prostat ve böbrek kanserlerinde ilaç tedavisi ve cerrahi, mesane tümörü varlığında da endoskopik cerrahi uygulanıyor.”



İdrarda kanamaya yol açan 9 etken



• İdrar yolu enfeksiyonları



• Taş hastalıkları



• Prostat büyümesi



• Böbrek hastalıkları



• Böbrek, mesane ve prostat kanseri



• Orak hücreli anemi ve alport sendromu



• Kaza ve darbeye bağlı böbrek yaralanmaları



• Kanser varlığı, penisilin ve kan sulandırıcı ilaçlar



• Ağır egzersizler





*Memory dergisinden alınmıştır.