Kişiyi endişeye sevk eden hastalık belirtilerinden biri de idrarda kanamaya rastlanması... Bu durum en basit
haliyle idrar yolu enfeksiyonuyla ortaya çıksa da zaman zaman farklı rahatsızlıkların belirtisi de
olabiliyor. Hematüri yani idrarda kan görülmesinin, nedeni mutlaka
belirlenmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eden Memorial Antalya Hastanesi
Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen Işgören, “Bu tablo;
enfeksiyon, idrar yolu taş hastalığı, böbrek kistleri, prostat büyümesi
gibi iyi huylu hastalıklar nedeniyle ortaya çıksa da ciddi ve kötü huylu bir
hastalığa bağlı olarak da gelişebiliyor. Dolayısıyla, kişinin idrarda kan
gördüğü andan itibaren ağrı, sancı, yanma ya da vücutta yüksek ateş
olup olmadığına dikkat etmesi önem taşıyor. Eğer bu durumlardan biri ya da
birkaçı varsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor” diyor.
Küçük kanamalar ağrısız gelebiliyor
Peki, idrarda kanama olduğu nasıl anlaşılıyor? Op. Dr. Işgören, bu sorunun yanıtını şöyle veriyor: “idrarda kanama kendini pembe, kahverengi ya da kırmızı renk idrarla gösteriyor. Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin varlığına da işaret edebiliyor. Çok küçük miktarda kan bile idrarın kırmızı görünmesine neden olabiliyor ve genellikle ağrısız seyrediyor. Eğer idrarda kan pıhtıları varsa ağrı ortaya çıkabiliyor.”
Bazı besinler idrar rengini değiştirebiliyor
İdrar rengindeki değişiklik her zaman kanama nedeniyle ortaya çıkmıyor. Birtakım ilaçlar, pancar, meyan kökü ve böğürtlen gibi besinlerin tüketilmesiyle de idrar renginin kırmızı olabileceğine işaret eden Op. Dr. Işgören, “Geçici olabilen bu durumlarda idrardaki renk değişikliği birkaç gün içinde kendiliğinden düzeliyor. Ancak bazı kötü huylu hastalıklarda da kanama tablosu bu şekilde benzerlik göstereceğinden, kırmızı ya da kanamalı idrar basit nedenlere bağlanmadan hemen doktora başvurulması gerekiyor” uyarısında bulunuyor.
Tedavi, hastalığa göre belirleniyor
İdrarda kanama kendi başına bir hastalık olmadığı gibi bir hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla tedavi aşamasında öncelikle kanamaya yol açan faktörlerin belirlenmesi, ardından da uygun tedavi yönteminin planlanması gerekiyor. “Kanamanın nedenini tespit etmek için öncelikle doktor muayenesi yapılması önem taşıyor” diyen Op. Dr. Işgören, şöyle devam ediyor: “Hasta; idrar, kan ve radyolojik testler ile değerlendirildikten sonra idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik, iyi huylu prostat büyümesinde ise ilaç tedavisi gündeme geliyor. Prostat boyutunun küçültülmesi için cerrahi uygulanması gerekirken, idrar yolu taş hastalığında şok dalga tedavisi ya da ameliyat, prostat ve böbrek kanserlerinde ilaç tedavisi ve cerrahi, mesane tümörü varlığında da endoskopik cerrahi uygulanıyor.”
İdrarda kanamaya yol açan 9 etken
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Taş hastalıkları
• Prostat büyümesi
• Böbrek hastalıkları
• Böbrek, mesane ve prostat kanseri
• Orak hücreli anemi ve alport sendromu
• Kaza ve darbeye bağlı böbrek yaralanmaları
• Kanser varlığı, penisilin ve kan sulandırıcı ilaçlar
• Ağır egzersizler
*Memory dergisinden alınmıştır.