Sifonu çekmeden önce tuvalete dönüp bir bakın çünkü idrarınızın rengi sağlığınız hakkında pek çok ipucu veriyor.

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsante Dergisi

Doktorunuz sizi idrar tahlili için laboratuvara gönderdiğinde, verilen küçük kabı doldurmak zorunda olmak hoşunuza gitmiyor mu? Rahat olun, bu aslında büyük bir şans. İdrar tahlili sağlığınız hakkında birçok bilgiye ulaşılmasını sağlıyor. Doktora gitmeden önce de sadece idrarınızın rengine bakarak bazı ipuçları elde edebilirsiniz. Ancak bunun gerçek bir idrar tahlili yerine geçmediğini ve düzenli kontrollerinizi sürdürmeniz gerektiğini hatırlatalım.





Gün içinde bol bol su içiyorsunuz, belki de ihtiyacınızdan fazlasını…Vücudunuz dengede… Yeterince su alıyorsunuz ve idrar renginizle bağlantılı konularda sağlıklısınız.Bedeniniz ve sağlığınız normal.Bedeniniz normal ve sağlıklısınız ancak koyu sarı biraz daha su içmeniz gerektiğine işaret ediyor. Bugün biraz daha su içmeye ne dersiniz?Vücudunuz biraz su için kıvranıyor. Hemen ona istediğini vermeye başlayın.Vücudunuz ciddi şekilde susuz kalmış. Eğer böyle devam ederse böbreklerinizi riske sokmuş olursunuz. Hemen bol su içmeye başlayın ve renkte değişim olmazsa doktorunuza başvurun.Hemen paniğe kapılmayın. Pancarı ve dutsu meyveleri fazla kaçırdıysanız bu manzara normal… Ancak diğer yandan ciddi bir durumun habercisi de olabilir. İdrarınızda kan bulunması bir idrar yolu enfeksiyonuna, böbrek hastalığına ve hatta tümöre işaret edebilir. Her koşulda hemen doktorunuza başvurmanızda fayda var.Bu rengin birçok sebebi olabilir. Susuz kalmışsınızdır, böbrek ya da safra kanallarınızla ilgili bir durum, hatta bir ilacın yan etkisi veya yediğiniz bir gıda boyası olabilir. Hangisinden şüpheleniyor olursanız olun, doktora gitmeniz en doğrusu.Şaşırmayın, idrarın bu renk görünmesine neden olan genetik bir hastalık var. Ayrıca gıda boyası, ilaç etkisi ya da bakteriler buna neden olabilir. Doğru adres tabii ki doktor…İdrar doğrudan vücudunuzdan çıkıyor ve ıçerıde ne olduğuna daır çok doğru bılgıler verıyor. Anormallik gördüğünüzde doktorunuzla konuşmanız ciddi bir problemi yol yakınken durdurmanızı sağlayacak.