İlk kök hücre klonlandı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Körlükten, Alzheimer'a; kalp hastalığından, diyabete kadar birçok hastalığın tedavi kapısı aralandı

Bilim dünyası, birçok hastalığın tedavisinin önünü açabilecek bir gelişmeyi konuşuyor. Yetişkin bir insandan ilk kez kök hücre klonlandı. Ntvmsnbc.com’un haberine göre, başarı Güney Koreli araştırmacılara ait. Geçen yıl, bebeklerden alınan hücreler klonlanmış ve kök hücre üretilmişti. Şimdi yetişkinlerde de aynı başarı sağlandı. 35 ve 75 yaşlarındaki iki erkekten alınana deri hücreleri insan yumurtalarıyla birleştirildi. Yumurta hücreleri, kendi DNA 'ları çıkarılıp yerine insan DNA'ları konularak yeniden programlandı. İşlem sonunda, donörlerin DNA'larını taşıyan ve sonsuz kez bölünebilen kök hücreler elde edildi. Embryonik kök hücre olarak da adlandırılan bu hücreler, sinirden kalbe, karaciğerden pankreasa her tür insan hücresine dönüştürülme potansiyeline sahip. Bu hücrelerin, hasta hücrelerle değiştirilerek körlükten Alzheimer 'a pekçok hastalıklığın tedavisinde umut olabileceği belirtiliyor.