İşe otomobille gitmeyin!

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İşe otomobille gitmek kalp krizi riskini artırıyor...

Otomobil sahibi olmayanları sevindirecek bir haberimiz var. İsveç’teki Umeå Üniversitesi’nde yapılan araştırma işe otomobillerini sürerek gidenlerin, yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarıyla gidenlere oranla kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğunu buldu.



Patrik Wennberg’in yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre işe her gün düzenli olarak otomobilleriyle giden kişiler yürüyerek, bisikletle ya da otobüsle gidenlere oranla yüzde 70 daha fazla kalp krizi riski taşıyor.



Formsanté'den alınmıştır...