Beş duyumuzdan biri olan işitmede ortaya çıkan sorunlar, ihmal edilir ve tedavide geç kalınırsa duyma kayıplarına hatta alzheımer gibi hastalıklara yol açabiliyor.

İşitme eylemi, kişiye çok sıradan gelse de aslında anlık gerçekleşen bir olaylar silsilesi sonucu oluyor. Kulak kepçesi, anten vazifesi görerek sesleri toplayıp dış kulak yoluna, ardından da kulak zarının üzerine iletiliyor. Burada oluşan titreşimler çekiç, örs ve özengi kemikleriyle iç kulağa aktarılıyor. İç kulaktaki sıvılarda oluşan dalgalarla bir piyanonun tuşları gibi sıralanan frekanslar uyarılarak ses duyulur hale geliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, orta kulaktaki kemikçiklerin kulak zarına çarpan ses dalgalarını 22,3 kat artırarak iç kulağa ulaştırdığını, bunun da doğal bir işitme cihazı görevi gördüğünü söylüyor.



Birçok farklı etken var

Zaman zaman işitmede birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor. “Kabaca dış, orta ve iç kulak olarak sınıflanan kulağa ait hastalıklarda veya beyne iletimiyle beyin tarafından algılanması aşamasında ortaya çıkan hastalıklar işitme kaybına yol açıyor” diyen Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Erem, “Bunların içinde en sık kulak kiri, kulak zarına ait hastalıklar, orta kulakta sıvı birikmesi, kemikçiklerdeki sorunlar veya iltihaplar, iç kulakta yaşa bağlı ortaya çıkan işitme kayıpları, yüksek sese maruz kalma, kulak sinirine ait hastalıklar veya beyindeki merkezlerin rahatsızlıkları işitme kaybına sebep olabiliyor. Genelde iltihaplar, yaşa bağlı işitme kayıpları, travma, tümörler veya damar hastalıkları, doğumsal hastalıklar ile gürültü de başlıca işitme kaybı sebepleri arasında sayılabiliyor” diyor.



Günlük hayat zorlaşıyor

İşitme kayıpları; iletim tipi, iç kulak tipi ve her iki durumun bir arada olduğu mix tip şeklinde ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlık açısından riskli grupları da gürültülü ortamda çalışan kişiler, bazı ilaçlarla kemoterapi görenler, menenjit geçiren çocuklar, aile öyküsünde işitme kaybı olanlar ile stres faktörünün yüksek olduğu Meniere hastalığı gibi tablolar oluşturuyor. Prof. Dr. Özturan, en sık konuşmaları duymada zorluk, söylenenleri anlamada sıkıntı, arkasından seslenildiğinde cevap alamamak, televizyon sesini yükseltmek veya ekrana yaklaşmak, kalabalık ortamlarda duyma ve algılamada bozukluk ile erkek seslerini daha rahat algılarken, kadın ve çocuk sesinde zorlanma olarak belirti veren işitme sorunlarının özellikle çocuklarda ne kadar erken fark edilirse o denli yüksek oranda tedavi edilebildiğinin altını çiziyor.



Tanıda görüntüleme tetkikleri önemli

İşitme kaybının tanısında altın standart, odyo olarak tanımlanan işitme testi oluyor. Kapsamlı fiziki muayenenin ardından, sessiz kabinde ve sessiz ortamda yapılan işitme testiyle sorun tespit edilebiliyor. “Bunun tek istisnası çocuklar ve bebekler çünkü doğumsal işitme kayıplarını erken tespit etmek için bazı özel testler var” diyen Dr. Erem, şöyle devam ediyor: “Çocuklarda oyun oynayarak da işitme testi yapılacağı gibi, timpanogram denilen kulak zarının hareketini ölçmek de işitme kaybını anlamayı mümkün kılabiliyor.” İşitme kaybı sosyal çevrenin zayıflamasına yol açarak, kişiyi yalnızlaştırıp, güvensiz hale getirdiğinden ötürü mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bu amaçla uygulanan yöntemler, nedene göre değişiyor. Ani işitme kayıplarında ilaç tedavisi (kortizon) ve hiperbarik oksijen tedavisi öne çıkarken, ileri derecede kayıplarda biyonik kulak uygulanıyor. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklarda ise işitme cihazı kullanımı ilk alternatif oluyor. Çocuklarda görülen kulak sıvılarına bağlı kayıplarda kulağa tüp takılması sorunu çözerken, orta kulaktaki kemik kireçlenmesinde de kireçlenen kemiğin çıkarılması ve yerine protez takılması sayesinde çok başarılı sonuçlar alınabiliyor.



İşitme sorunları, koklear implant ile çözülebiliyor

İşitme, önemli duyularımızdan biri. Öğrenmek, konuşmak, güvenliğimizi sağlamak, düşünebilmek, sosyal olabilmek, kısacası hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için işitme fonksiyonu büyük önem taşıyor. İşitme kaybı, hastalık veya travmaya bağlı ortaya çıkabildiği gibi doğuştan da gelişebiliyor. Burada özellikle iç kulak tipi kayıplardan bahsedilmesi gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Elez, “Kulak zarı, kemikçikler ve iç kulak, işitmenin parçalarını oluşturuyor. Koklear implant veya biyonik kulak dediğimiz cihaz ileri ya da çok ileri düzeyde iç kulak tipi (sensorinöral) işitme kayıplarında kullanılıyor. İç kulağa yerleştirilen elektrot ile iç kulak fonksiyonel hale getiriliyor. İşitme cihazı, sesin gücünü arttırarak iç kulağa sesi ulaştırırken; koklear implant, iç kulağın duymasını sağlıyor” diyor.



Ailelere büyük görev düşüyor

Doğuştan gelen işitme kayıpları, yenidoğan işitme testiyle tespit edilebiliyor. Çocukların işitme sorunu yaşayıp yaşamadığını fark etme konusunda ailelere önemli görevler düşüyor. Konuşmada gecikme, sesli uyarılara yanıt alamama, televizyon sesini fazla açma ve akademik başarıdaki düşüş, işitme kaybının sinyali olabiliyor. Ayrıca tarama testi dışında işitme sinirinden beyindeki merkeze kadar olan yolların elektriksel gücünü ölçen ve tanı koymaya yardımcı testler de bulunuyor. Böylece belirgin işitme kaybı olan çocuklar önceden tespit edilebiliyor. Doğumsal veya erken dönemde ortaya çıkan işitme kayıplarında tanı zamanında konulmaz ve beş yaşına kadar tedavi edilmezse çocuğun sağır-dilsiz bir kişiye dönüşeceğinin altını çizen Dr. Elez, şöyle devam ediyor: “Söz konusu gruptaki çocukların bir an önce sesle tanıştırılması gerekiyor. Bu amaçla işitme cihazı verilmesi önem taşıyor. Çok ileri derecede işitme kaybı tanısı alan bebeklere, işitme cihazı uygulamasını takiben bir yaşına geldikten sonra koklear implant ameliyatı yapılması gerekiyor. İç ve dış parçalardan oluşan kompleks bir cihaz olan koklear implant kullanımıyla, kişi iyi bir şekilde duymaya başlıyor. Ancak konuşmayı anlama ve ayırt etme kapasitesini geliştirmek için özel bir eğitim sürecine ihtiyaç duyuluyor.”





*Acıbadem Hayat dergisinden alınmıştır.