İyi uykunun anahtarı düzenli egzersiz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Profesyonel sporcuysanız uykuda vücudunuzu tamir edebilir; uyku sorunu çeken bir hareketsizseniz spor yaparak uykuyla barışabilirsiniz

Yazı: Yaprak Çetinkaya /Formsante



Koşucular, yüzücüler ve bisikletçiler performanslarını yükseltmek için her konuyu didik didik araştırıyor, büyük bir disiplin içinde çalışıyor. Ağrıyan bacaklarına, kötü hava şartlarına aldırmadan uzun saatler boyunca koşuyor, yüzüyor, pedal çeviriyorlar. Bunların yanı sıra en iyi spor ekipmanlarını kullanıyor ve en iyi gıdaları tüketiyorlar. Kendilerini bu kadar olağanüstü şekilde spora adamalarına rağmen araştırmalar gösteriyor ki en dayanıklı sporcular dahi uykunun önemini göz ardı ediyor. Oysa yeterli uyku, antrenman ve iyileşme

döngüsünün en önemli ve zorunlu bileşenini oluşturuyor. Vücudun kendini tamir etmesi için ona uyku ile zaman tanımak gerekiyor. Uzman sporcular tarafından kaleme alınan birçok kitapta uykunun önemine değiniliyor ve “iyi uyumak için çaba harcayın” önerisinde bulunuluyor. Ancak iyi bir uyku sporcular için o kadar önemli ki “çaba harcayın” demek yeterli olmuyor, yol da göstermek gerekiyor. Birçok araştırma yeterli uyumanın ayrıca obezite, kanser, kalp ve damar hastalıkları, yüksek kan basıncı ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de ortaya koyuyor. Öte yandan profesyonel sporcu olmayan ancak iyi bir uyku hasreti çekmekte olanların da imdadına spor

yetişiyor. Spor yapan kişiler uykuya çok daha hızlı daldıklarını, daha derin ve deliksiz uyuduklarını, gün boyu daha az yorgun hissettiklerini söylüyor. Bilim adamları da düzenli ve yoğun egzersiz yapanların, bilgilerin belleğe aktarıldığı Evre 2 ve derin uykunun başladığı, organizmanın kendini dinlendirdiği Evre 3’te daha uzun süre kaldıklarını doğruluyor.

Araştırmalar batı ülkelerinde toplam nüfusun yarısından fazlasının haftada birkaç gün uyuma güçlüğü çektiğini veya çeşitli uyku bozuklukları yaşadığını gösteriyor.

