Dilara Koçak ile İyi Yaşam kitabından öneriler...

Sigara içmek; kanser, yüksek kolesterol düzeyi, koroner arter hastalıkları, solunum bozuklukları ve osteoporoz riskinin artması gibi birçok sağlık sorununa neden olur. Aynı zamanda, vitamin ve mineraller gibi temel besin öğelerinin vücut tarafından emilimini de engeller. Sigaranın insanı öldürdüğü sürekli ifade edilen, önemli bir uyarıdır. Ancak buna rağmen her gün birçok genç sigara içmeye başlıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin, dünyada ise 5 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğü bildiriliyor. Üstelik bu durum, sigara içmemesine rağmen tütün dumanına maruz kalanlarda da ölüme yol açabiliyor. Sadece sigara değil, nargile, puro, pipo gibi ürünlerin hepsi için bu durum geçerli. Sigaranın içinde bulunan nikotin ve çok sayıda toksik madde, vücuttaki detoksifikasyona, yani bedeninin kendini temizleme sistemine çok büyük zarar veriyor.



C vitamini ihtiyacı artar

Sigara içmek özellikle C vitamini alımında problemlere yol açar. Bildiğiniz gibi, C vitamini vücudumuzun temel antioksidanlarındandır. Antioksidanlar birçok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynar. Siz de sigara içiyorsanız, vücut dokularınızda ve kanınızda C vitamini eksikliği ile karşılaşılması mümkündür. Bu eksikliği ortadan kaldırabilmek için vücudunuz daha çok c vitaminine ihtiyaç duyar. Sigara içiyorsanız, sadece C vitaminini alımını değil, sebze ve meyve tüketiminizi de mutlaka artırmalısınız. Ama şunu bilmelisiniz ki, hiçbir şey sigara içerek vücudunuza verdiğiniz zararı geri çeviremez. Bu nedenle en etkili çözüm, hemen bugün sigarayı bırakmaktı



Araşırma Sonucu: C vitamini, sigara içenlerin E vitamini seviyelerini korumalarına yardımcı oluyor. Sigara icçnlerin vücudundaki oksidatif stres seviyesi içmeyenlere oranla daha yüksek. Bu nedenle sigara içenlerin vücudunda antioksidan tüketimi de daha fazla oluyor. Bir antioksidan olan E vitamini aslında sekiz bileşenden oluşuyor. Dört ceşit tocopherol ve dört ceşit tocotrienol. Yapılan bir araştırmada bulundu ki, sigara içenler günde, kadınlar 125 mg, erkekler 110 mg olmak üzere C vitamini ve günde 15 mg E vitamini almalılar ki, gerekli E vitamini seviyelerini koruyabilsinler.



Sigara bırakırken kilo almamak için…

Sigarayı bırakmaya niyet eden kişi, sigarayı bırakmadan önce beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek üzere bir beslenme ve diyet uzmanı ile görüşmelidir. Sigarayı bırakınca, nikotin sebebiyle metabolik hızda azalma yaşanabilir. Buna engel olmak için düzenli bir egzersiz programına başlanarak tedbirli olunmalıdır. Yapılan çalışmalarda, spor yapan kadınların sigarayı bırakma başarısı iki kat daha fazla bulunmuştur

Sigarayı bıraktığınızda kan şekerinizde düzensizlik oluşabilir ve canınız tatlı isteyebilir. Bunu önlemek için şekersiz çiklet çiğneyin, şeker ihtiyacınızı meyvelerden veya taze sıkılmış meyve sularından karşılayın. Ancak her 1 çay bardağı taze meyve suyunun yaklaşık 45-50 kalori içerdiğini de unutmayın.

Sigarayı bıraktıktan sonra kafeinli içecekleri çok fazla içmeyin. Bu içecekler genelde sigarayı hatırlatabilir. Diğer yandan, sigara bırakıldığında kişide sinirlilik ve gerginlik olabilir. Bu duruma ek olarak kafein alınması, kişideki huzursuzluğu artırabilir.

Sigarayı bırakmaya niyetli kişi, vücut ağırlığındaki 3-4 kg’lık artışı doğal karşılamalı, diyet ve egzersiz yaparak kilo problemi ile mücadele etmelidir.

Sigara bırakılınca…

1) Tat alma duyusu artar. Yiyeceklerin tat ve kokusu daha iyi hissedilir. Sigarayı bırakan kişi tütünden aldığı damak zevkini yiyeceklerden almaya yönelir.

2) Sigara genellikle iştahı kapar. Sigara bırakılınca iştah açılabilir.

3) Sigara çoğunlukla yemeğin bitiş sinyalidir. Kalabalık ve uzun sohbetlerin olduğu ortamda, kişi yemek yemeye sürekli devam edebilir ve eskiye oranla daha fazla yiyecek tüketir. Bu durumda diş fırçalamak veya naneli şeker ile yemeği sonlandırmak çözüm olabilir.

4) Sigarayı bırakan kişi büyük bir başarı gerçekleştirdiği için kendisini ödüllendirmek ister. Eğer ödül olarak yüksek miktarda kalori içeren tatlıları seçerse ve bu durum uzun sürerse, sağlıksız beslenme alışkanlığı oluşabilir.