Basit bir problem gibi görünse de kabızlık halinin belirli aralıklarla sürekli tekrar etmesi ciddiye alınması gereken bir durum. İşte kabızlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Her insan hayatı boyunca en az bir kere kabız olmuştur ancak basit bir problem gibi görünse de kabızlık olayının belirli aralıklarla sürekli tekrar etmesi ciddiye alınması gereken bir durumdur. Haftada üç kere dışkılama olayını gerçekleştiremeyen her birey kabızlık problemi ile karşı karşıyadır.

Kabızlık problemi bütün insanları etkileyebilen bir durumken en çok çocuklarda ve yaşlılarda görülmektedir. Kabızlığın birçok nedeni vardır. Bunlar özellikle düzensiz ve katı beslenme, su tüketiminin az olması, lifli gıdaların az tüketilmesi, kullanılan bazı ilaçlar, hamilelik dönemi, fiziksel hareketsizlik, bağırsak hareketlerinin azalması, yaşlanma, aşırı süt tüketimi, sabit rutinin dışına çıkma (seyahat gibi) ve alttan yatan ciddi bir hastalık durumu bu nedenlerden bazılarıdır.

Kabızlık sorununun en önemli nedenlerden biri de strestir. Özellikle genç bireyler ve çalışan insanlarda stres bağırsak fonksiyonlarını daha çok etkiler. Stresli bir dönemde insan vücudunda bazı değişiklikler olur ve bağırsak fonksiyonları bu durumdan direkt etkilenir. İkinci beynimiz olarak adlandırılan bağırsaklarımız duygu değişimleri ile birlikte çok sık etkilenmektedir. Hatta belirli duygu değişimleri bağırsakların ilgili bölgelerini etkiler ve o bölgelerde ağrı, kasılmalar meydana getirebilir. Korku, öfke, hayal kırıklığı, keder, üzüntü ve endişe bağırsaklarımızda spesifik olarak belirli bölgeleri etkilerler.

Kabızlık belirtileri

• İştah kaybı

• Karında ağrı veya oluşan şişkinlik

• Halsizlik

• Uykusuzluk

• Tuvaleti yaparken çok zorlanmak

• Bağırsaklarda tıkanıklık varmış gibi hissetmek



Kabızlık neden olur?

Kabızlık nedenleri arasında;

• Fazla derecede süt ürünü tüketmek

• Bağırsak kanseri

• Yüksek oranda rafine şekerli ürünler tüketmek

• Yeme bozukluğu

• Huzursuz bağırsak sendromu

• Hareket etmemek

• Triodin az çalışması

• Stres

• Hemoroid

• Kaygı

• Depresyon

• Bazı demir ilaçları

• Antideprasan

• Kalsiyum ve alüminyum içeren antiasit ilaçlar

• Çevresel faktörler

• Seyahat etmek (başka bir yerde kabızlık yaşama sorunu)

• Az su tüketmek

• Az lifli yiyecek tüketmek

• Gebelik

• Sindirim sisteminde oluşabilen sinir ve kas sorunları

• Diyet yapmak

• Spor yapmamak

• MS ve nörolojik hastalıklar

• Müshil kullanımı



Kabızlığa iyi gelen yiyecekler

Peki kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa çare olabileceği düşünülen bazı yiyecekler bulunmaktadır. Su içmek başlı başına kabızlığa iyi gelen içeceklerden biridir. Sağlık için günde en az 2 litre su içmeye özen göstermek gerekir.

Kabızlığa ne iyi gelir sorusunun en bilindik cevabı ise kuru kayısı. Sıklıkla kabızlık yaşayan kişiler sabahları kahvaltı yapmadan önce kuru kayısı veya kuru erik tüketebilir. Bununla birlikte su içerek bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlamak da mümkün.



Kabızlığa iyi gelen şeylerden biri de bağırsakların yumuşamasını sağlayan zeytinyağıdır. Birkaç gün aç karnına bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı tüketebilir; zeytinyağlı hafif yemekleri tüketmeye özen gösterebilirsiniz.



Lifli gıdalar bilindiği üzere bağırsakları tetikleyen ve harekete geçmesini sağlayan yiyeceklerdir. Lif oranı oldukça yoğun olan yiyeceler ise; keten tohumu, baklagiller, avokado, elma, erik, kayısı, üzüm, muz, pırasa, ıspanak ve lahanadır.



Yine sağlıklı yiyeceklerden biri olan ve her gün tüketilmesi önerilen yoğurt da bağırsakları canlandıran ve düzene girmesini kolaylaştıran gıdalardan biridir. Her gün bir kase yoğurt tüketmek zararlı bağırsak mantarlarını da yok eder. Balık ve tavuk eti de bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bol sebze tüketmek de kabızlığa iyi gelir.



Çocuklarda kabızlık belirtileri

• Karın ağrısı

• Haftada üçten az bağırsak hareketi

• Sert dışkı yüzeyindeki kan

• Bağırsak hareketi sırasında yaşanan ağrı

• Dışkının sert olması ve zor geçmesi



Çocuğunuzun kabızlık yaşadığından endişeleniyorsanız bunu çocuğunuzu gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Dışkıyı yaparken zorlandığı, bacaklarını ve kalçasını sıktığını görebilirsiniz.

Geçmiyorsa doktora başvurun

Modernleşen dünya ile beraber artık kabızlık büyük, küçük, erkek, kadın hemen hemen bütün bireylerin karşılaştığı ve kişinin konforunu oldukça bozan bir problem haline geldi. Kabızlık tüm yaş gruplarını etkilese de özellikle çocuk ve yaşlılarda ciddi problemlere yol açabilmektedir. Yeme-içme alışkanlığını düzene sokup hareketli bir yaşam sürmenize rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa altında yatan asıl faktörü bulup tedavi sürecine başlanması gerekmektedir.