Kabızlık problemi

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Hisar Intercontinental Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Abcı'dan bu konuda bilgi aldık.

Her gün tuvalete çıkmak gerekli mi?

Bu kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günde 3 kez tuvalete çıkabilirken bazıları ise haftada 3 kez çıkabilir. Kabızlıktan bahsedebilmek için kişinin haftada 3’ten az tuvalete çıkıyor olması gerekir. Eğer haftada bir tuvalete çıkma söz konusuysa ciddi bir kabızlık olabilir.



Na zaman doktora başvurmalı?

Kabızlık iki haftadan fazla sürüyorsa mutlaka hekiminize başvurun.



Kabızlığı önlemek için nasıl beslenmeli?

* Diyetinizde yeterli lif olmaması sık sık kabızlığa yol açar. Bunu önlemek için günde en az 20 gram lifli gıda tüketmeye çalışın.

* Meyve ve sebze yiyin. Ekmek, makarna ve beyaz pirinç yerine tam tahıllı ürünleri tercih edin.

* Gaz ve şişkinlik problemi yaşamamak için lif alımınızı yavaş yavaş artırın.

* Bir günde her zaman içtiğinizden en az 2-4 bardak daha fazla su için.

* Düzenli lif alımının sonucunu aynı gün beklemeyin; birkaç gün sonra iyileşme görmeye başlayacaksınız.



