Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülke genelinde yaptığı araştırmalara göre kadınlar en çok kalpten, erkekler ise kanserden hayatını kaybediyor.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde yapılan istatistiklerde en fazla ölümün yüzde 39.8 ile dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi. Araştırmada kadınların en çok kalpten, erkeklerin kanserden öldüğü anlaşıldı. TÜİK’in 'Ölüm Nedeni İstatistikleri- 2013' çalışmasına göre, ölüme neden olan ilk altı hastalık grubu sırasıyla yüzde 39.8’le dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 21.3 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 9.8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 5.6’yla endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 5.5 ile yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, yüzde 4.1'le sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları oldu. Yüzde 13.9 da diğer hastalıklardan kaynaklandı. Ölüme neden olan hastalıklar cinsiyet bazında incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en çok kadınlarda, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin ise erkeklerde görüldüğü ortaya çıktı. Kanserden ölümlerin yüzde 31,3’ü gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8,9’u midenin kötü huylu tümöründen, yüzde 8,2’si lenfaid ve hematopoetik kötü huylu tümörü, yüzde 6,9’u kolon ve yüzde 5,9’u pankreas kanserinden kaynaklandı. Ölüm nedenleri yaş grupları açısından incelendiğinde; dolaşım sistemi hastalıklarının en fazla 75-84 yaş grubunda, kanserin ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldüğü belirlendi. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş kentin Kırklareli, Yozgat, Uşak, Bolu ve Denizli, kanserden ölümlerin en yüksek olduğu ilk beş ilin İstanbul , Kocaeli, İzmir , Rize ve Tekirdağ olduğu görüldü.