Üreme çağındaki her sağlıklı ve doğurgan kadın düzenli olarak adet görmektedir. Adet döngüsü, genellikle 28 günde bir yaşanmaktadır. Ancak bu süreç, 21 ve 35 gün arasında da meydana gelebilir. Belirtilen günlerden daha az ya da sık adet görmek normal kabul edilmemektedir.

Adet döngüsü, hamilelik ve emzirme dönemlerinde geçici olarak, menopoz döneminde ise kalıcı olarak durmaktadır. Regl döngüsü, son adet tarihinden, sonraki adet tarihinin ilk gününe kadar geçen zamanı ifade etmektedir. Bir kız çocuğu ilk adetini ortalama 12 yaşında görmektedir. Bu süreçte yumurtlama henüz aktifleşmediği için adet düzensizliği normaldir. Bu durum kısa süre sonra düzene oturacaktır. Bu aşamada hormonlar ve genital organlar olgunlaşır. Bu sayede yumurtlama düzene girer.

Adet kanaması neden olur?

Adet döngüsünde beyinden bazı hormonlar salgılanır. Salgılanan bu hormonlar yumurtlama ile uyarılır. Bu sayede de yumurta sperm ile buluşursa döllenir ve döllenen hücrenin rahme yerleşmesi için uygun koşullar hazırlanmış olur. Şayet gebelik gerçekleşmemiş ise bu yapı regl kanaması ile dökülür. Ardından da yeni bir regl dönemine hazırlık süreci başlar.

Regl kanamasının ilk günü, regl döngüsünün başlangıcının ilk günü olarak kabul edilir. Bu süreçte beyinde mevcut olan hipotalamus adı verilen bölgeden salgılanan GnRH hormonfolikül uyarıcıyı destekleyerek salgılanmayı başlatır. FSH hormonu etkisi ile yumurtalıklardan birinde folikül adı verilen bir kese meydana gelir. Bu kesenin içerisinde yumurta hücresi yer alır. Olgunlaşma süreci tamamlandığında ise bu kesecikten yumurta salınımı gerçekleşir. Aynı zaman östrojen hormonunun etkisi ile rahim iç tabakası da gelişmeye devam eder. Bu sayede olası bir döllenmede embriyonun yerleşeceği rahim hazırlanmış olur. Eğer gebelik gerçekleşmez ise, rahim iç tabakası regl döneminle kanla beraber vücuttan atılır. Kısaca, yumurtlama ve regl görme beyin tarafından yönetilmektedir. Bu sebeple de stres gibi dış faktörler sebebiyle regl dönemi gecikebilmektedir.

Adet kanaması neden her ay olur?

Yumurtlama oluştuktan sonra yumurtalıkta sarı cisim adı verilen bir madde meydana gelir. Sarı cismin ömrü ise yaklaşık olarak 14 gündür. Sarı cisim 14 günün sonuna geldikçe salgıladığı progesteron hormonunda azalma meydana gelir. Kanda yer alan progesteron hormonu belli bir seviyenin altına düştüğü zaman rahim iç tabakası desteğini yitirir. Bu sebeple de kanama oluşur ve rahim iç tabakası vücuttan atılarak yeni regl döngüsüne hazırlanmaya başlar.



Kaynak: http://letspepapp.com/kadinlar-neden-adet-gorur