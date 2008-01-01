Kadınlar ve dövüş sanatı

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Gün geçtikçe kadınların ilgisini çeken bir diğer alan da dövüş sporları! Hem kendisini korumak, hem spor yapmak hem de terapi amaçlı kullanılan dövüş sporları hakkında bir dövüş ustası olan Ahmet Gözcü ile konuştuk.

Ahmet Gözcü 9 yaşından beri boks sporu ike ilgileniyor. Şimdiye kadar birçok turnuvaya katılmış ve çok sayıda başarı elde etmiş. 2008 yılından

itibaren faal olarak dövüşmeyi bırakmış, artık sporcu yetiştiriyor! Ahmet Gözcü özellikle Tae - bo'ya kadınların çok fazla ilgi gösterdiği üzerinde durunca biz de bu konuda kendisine sormadığımız soru bırakmadık.

Dövüş sporlarını özellikle son dönemde kadınlar çok fazla tercih etmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Son zamanlarda kadına karşı şiddet olaylarına sıkça rastlandığından insanların bakış açısı dövüş ve savunma sporlarına yöneliyor. Bu da tabii etkileşimi beraberinde getiriyor ve biraz daha insanlar farklı düşünebiliyor. Ayrıca dövüş sporu insana biraz daha özgürlük katıyor. Tabii ki bu da ayrı bir etken, insanın özgüveninin olması mutlu olmasına eş değer.

Sizden daha çok eğitim almaya gelen kitlenin profili nasıl?

Kültür seviyesi yüksek elit bir kitle, bireysel özgürlüğünü kazanmış, mutluluğu ve sağlığı sporda bulmaya çalışan, sporu yaşam biçimi haline getiren kesim.

Spor ve sağlığın artık kişiselleşmeye başladığını söyleyebilir miyiz? İnsanlar bireyselleşmeyi sizce neden tercih ediyor?

Muhakkak söyleyebiliriz. İnsanlar artık daha bilinçli yaşamaya başladı. Günümüzde sektör gelişmeye devam ettiğinden, spor da sosyal bir olay haline gelmekte.

Her geçen gün düzenli yapılan bedensel egzersizler, sporun sağlık için önemini daha da belirginleştirmektedir. Bu egzersizlerin amacı, kasların, kemiklerin, eklemlerin, kalp-damar sisteminin ve fonksiyonlarının en uygun şekilde çalışmasını sağlamaktır. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayanların haftada 3-4 gün spor yapması gerekiyor. En az 30 dk en fazla 45-60 dakika arasında egzersizler tamamlanmalıdır.

Sadece popüler olduğu için ders almaya gelenler oluyor mu? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet popüler olduğu için ders almaya gelenler oluyor. Daha önce yapmayanlar, herhangi bir fikri olmayanlar, aynı zamanda çekingen olanlar da derslere geliyor. Tae-bo aslında herkesin ortak noktası gibi; amaçlar farklı olsa da ortak bir noktada buluşmayı başarıyoruz.

