Her 5 kişiden birinin derdi olan omuz sıkışma sendromu, kadınlarda daha çok görülüyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onat Üzümcügil, toplumun yaklaşık yüzde 20'sini etkileyen omuz sıkışma sendromunun, en fazla kadınlarda görüldüğünü belirtti.Üzümcügil, omuz sıkışması rahatsızlığı hakkında bilgi verdi.Toplumun yaklaşık yüzde 20'sini etkileyen omuz sıkışma sendromunun daha çok çalışan kadınlarda görüldüğünü anlatan Üzümcügil, cam ve halı silmek, perde asmak, yüksek bir dolaptan ağır bir tencere almak gibi omuz seviyesi üstündeki ev işlerinin omuz sıkışmasının en büyük nedenleri arasında yer aldığını, son yıllarda kadınlar arasında moda olan büyük çantaların da sıkışmayı artırdığını vurguladı.Omuzda sıkışma sendromunun, tenis, basketbol, voleybol, yüzme, atma sporları gibi baş üstü aktivitenin fazla olduğu sporcularda sık görüldüğüne işaret eden Üzümcügil, sabit pozisyonda uzun süre bilgisayar başında kalmanın da omuzda sorunlar yarattığını kaydetti.Omuz ağrısının önemsenmesi ve erken dönemde nedenleri ortaya konularak, uygun tedaviye başlanmasının önemine işaret eden Üzümcügil, şu bilgileri verdi:"Perde asarken ya da cam silerken kol, omuz seviyesinden çok fazla kaldırılmamalı. Omuz seviyesinden yüksek hareketler yapmak yerine bir tabureyle yüksekliğinizi artırın. Vücudunuzu zorlayacak kadar uzanmayın. Cam ya da halı siliniyorsa silme işlemini yapan kol, 10 dakikada bir değiştirilmeli. Ağır çanta taşımak da omuz ağrılarını tetikliyor. Özellikle kadınların taşıdığı çantalar oldukça ağır. Bu çantaların tek taraflı ve asimetrik taşınması, omuzdaki eklemlerde zedelenme ve ağrıya neden olur. Omurga sorunlarına da neden oluyor.Çanta ağırlığı iki kiloyu geçmemeli ve 15 dakikada bir omuz değiştirilmeli. Sırt çantaları ağırlığı dengeler, en azından hafta sonları sırt çantaları kullanılmalı. Yüzüstü uyurken eller yastık altına konulmamalı."(AA)