30 yaşın üzerindeki her 4 kadından 1’i idrar kaçırmadan şikayet ediyor. Özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda, çok doğum yapmış kadınlarda, hatta bazen de hiç doğum yapmamış kadınlarda görülebiliyor.





Medistate Kavacık Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Rasim Güzel, kadınları toplumdan soyutlama noktasına kadar getirebilen bu sorunla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.İdrar Kaçırma 3 şekilde karşımıza çıkıyor:Öksürme, hapşırma, aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi, ani karın içi basınç arttığı durumlarda, damla damla ya da daha fazla idrar kaçırma şeklinde görülür.Alta yatan neden, mesane ve mesaneden dışarı açılan kanal kapakçıkların yetersizliği ya da zayıflığı olabilir. Risk faktörü, gebelik, doğum ve menopozdur.Aniden oluşan idrar yapma hissiyle idrarın kaçırılması durumudur. “idrarı yetiştirememe” olarak da tanımlanır. Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz kasılmalar neticesinde meydana gelir. Kişi tuvalete yetişemeden idrar kaçırma oluşur. Bunun yarattığı sıkıntıyla kadın geceleri de dahil olmak üzere çok sık tuvalete gider.İdrar yolları enfeksiyonları, idrar yollarında taş, kum gibi mesane iltihaplanması yapan sebepler, barsak problemleri, parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı, inme ve multipl skleroz gibi hastalıklar sebep olabilir.Her iki idrar kaçırma tipi birlikte görülür.İdrar Kaçırma, herhangi bir tıbbi ya da psikolojik durumla ortaya çıkabilir. Altta yatan sebebe göre de, geçici ya da kalıcı olabilir. Tanı konması kolaydır. Çoğunlukla tedavi edilebilir.Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle idrar kaçırma riskini azaltmak mümkündür. Örneğin:İdeal kiloda olmaya çalışın.Sigara kullanmayın, kullanılıyorsanız bırakın.Mesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlayın.Lifli gıdadan zengin bir beslenme şekli belirleyin, kabızlığı engellenmeye çalışın.Düzenli fiziksel aktivite yapın, egzersizi hayatınızın içine dahil edin.Özellikle gebelik döneminde olmak üzere, kegel egzersizlerini günlük yaşamda uygulamaya çalışın.Düzenli sağlık kontrolü yaptırın.