Kadınların ortak derdi 'kansızlık'

Kadınların birçoğunun mustarip olduğu kansızlığın en önemli nedeni demirden yoksun beslenme tarzı! İşte kansızlığı oluşturan faktörler, demir eksikliğinin bebek gelişimine etkileri, kansızlık durumunda yapılması gerekenler ve tedavi biçimleri...

Hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması sonucu oluşan kansızlık (anemi), bazen farklı bir hastalığın habercisi olabiliyor. Türkiye'deki kadınların yarısından çoğunda kansızlık şikayeti görülürken bu şikayetin temelindeki sebeplerden biri demirden yoksun beslenme biçimi.



Vücutta bulunan organların beslenmesi, gelişimi ve büyümesinde kanın çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite-Diyabet-Troid Merkezi

Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Halil Kutlu Erol, "Kansızlığın en sık görülme şekli demire bağlı anemidir. Kadınlarda görülen demir eksikliğinin nedenleri ise genellikle adet kanamaları,

diyette az miktarda alınma, vücut tarafından (ince bağırsaklardan) az miktarda emilim, hemoroid, mide yada barsak ülserleri bunların yanında ileri yaşlarda kansızlık saptanan kadınlarda bağırsaklarda polip ve polipoid oluşumlar sindirim kanalı kanserleri olabilir. Vücutta ve kemik iliğindeki demir depolarının harcanması sonucu kansızlık yavaş yavaş gelişir. Genellikle kadınlarda demir depoları daha azdır. Yeterli şekilde bu depolar doldurulmazsa kansızlık meydana gelir." dedi.



KANSIZLIK SORUNU OLANLARA FAZLA ÇAY TÜKETMEMESİ ÖNERİLİYOR

Demirin dokulara oksijen iletilmesini sağladığını ve kansızlık çeken kadınların dokuları yeterince beslenemediği için erken yaşlanma riski taşıdığını ifade eden Dr. Erol, "Kansızlık

problemi olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi çok önemlidir. Özellikle demir bakımından zengin besinleri tüketmeleri gerekir. Kırmızı et, kuru üzüm, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, yulaf kansızlığa iyi gelen yiyecekler arasındadır. Ancak et tüketimini abartmamak gerekir. Özellikle yetişkinler için aşırı kilo alımı ve kolesterol sorunlarıyla

karşılaşılabilir. Bunun dışında demir emilimini bozacak bazı besinlerden de mümkün olduğunca uzak durulması, yemekle veya yemeğin üzerine çay içmek demir emilimini azaltacağı için çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılması önerilir." diye konuştu.



"DEMİR EKSİKLİĞİ OLAN ANNENİN BEBEĞİNDE GELİŞME GERİLİĞİ OLABİLİR"

Sağlıklı bir insanda kandaki hemoglobin oranının ortalama 13-14 olması gerektiğini belirten Erol, "Hemoglobinin normal seviyenin altına düştüğü zamanlarda halsizlik, uyku bozuklukları, kolay yorulma gibi şikayetler kendini göstermeye başlar. Özellikle gebelik döneminde aşikar demir eksikliği yaşayan anne adaylarının bebeklerinde gelişim geriliği oluşabilmektedir. Anne adayındaki kansızlık doğacak bebekte düşük kilo, gelişim geriliği riskini arttır, dolayısıyla gebelik sürecinde anne adayı beslenmesine dikkat etmelidir." uyarısında bulundu.



Aç karnına alınabilen diğer ilaçlarla demirin etkileşimi olabileceği için ilacın alınacağı zaman dilimine mutlaka doktora danışılarak karar verilmesi gerektiğini kaydeden Erol, "Buna

rağmen pek çok insan ilacı bu şekilde kullanmaya katlanamaz ve dolayısıyla ana öğünden 2 saat kadar sonra alınması da mümkündür. Süt ve sütlü mamüller demir emilimini engelleyeceğinden, bunlarla demir ilacı birlikte alınmamalıdır. C vitamini demir emilimini artırırken hemoglobin üretiminde de önemli yer tutar. Diyet ile alınacak miktar yeterli olmayacağından özellikle gebelik ve emzirme dönemi sırasında kadınların yeterli derecede demir takviyesi almaları gerekir." dedi.



