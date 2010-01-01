Kadınların yaptırması gereken 10 test

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Bu testler hayat kurtarıyor...

İstanbul Mecidine Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Küçük, yaşamsal önem taşıyan ve düzenli olarak kadınların yaptırması gereken 10 testi anlattı.



Mamografi ile meme kanserini henüz ele gelen bir kitle olmadan yani kireçlenme aşamasındayken tespit edebileceğini kaydeden Uzman Dr. Mustafa Küçük, "Bu sayede meme kanseri artık erken dönemde tedavi edilebiliyor böylece ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıyor." dedi. Pap Smear testi sayesinde jinekolojik kanserler arasında ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanserine çok erken safhada tanı konulabileceğini ifade eden Mustafa Küçük, "18 yaşını aşmış her kadının smear yaptırması ve sonucunun normal bulunması durumunda 2-3 yılda bir düzenli olarak pap smear testi yaptırmaları gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.



Menopoz ile kendini gösteren kemik kırılmaları riskinin osteoporoz tanısı ile anıldığını anlatan Küçük, "Özellikle ailenizde osteoporoz öyküsü varsa kemik mineral yoğunluğu ölçümü

yaptırmanız daha büyük bir önem taşıyor. Düzenli olarak yaptırılan kan tahlilleri diyabetten kolesterole hipertansiyondan tiroit sorunlarına kadar birçok hastalığın ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Cildinizi dermatoloji uzmanına göstermek de sağlığınız için yaptırmanız gereken testlerden biri. Özellikle vücudunuzda bulunan çok sayıda ben ve ailedeki cilt kanseri hikayesi muayenenin önemini daha da arttırıyor." bilgisini verdi.



Kolon kanserinin en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer aldığını belirten Uzman Doktor Küçük, "Genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyen bu hastalık

özellikle 50 yaş ve üzerindekileri tehdit ediyor. Neyse ki kolon kanseri önlenebilen hastalıklar arasında yer alıyor. Efor testi de yaşamsal önem taşıyan check-up'ta başvurulan yöntemlerden biri. Test ritim ve ileti bozukluklarını araştırmak amacıyla yapılıyor. Bu sayede kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları da ciddi boyutlara ulaşmadan tedavi edilebiliyor. Glokom da halk arasındaki adıyla 'göz tansiyonu' yaptığı sinir hasarı ile körlüğe neden olabilen ciddi bir göz hastalığı. İlaç tedavisi ve lazer ile körlüğün önüne geçilse de aslında erken dönemde teşhis edilebiliyor." şeklinde konuştu.



Dişlerde ciddi sorunla karşılaşmamak için her yıl düzenli olarak diş hekiminin ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizen Küçük, "Diş ve diş eti problemlerinin tespitinde, doğal bir koruyucu olan tükürüğün teste edilmesi önemli. Bu test için tükürüğünüzün incelenmesi yeterli. Testte tükürüğün kimyasal ve mikrobiyolojik yapılarına bakılıyor. Bu sayede çürüklerin önemli bir sağlık sorununa neden olması önleniyor." diye konuştu.



(CİHAN)