Kadınlık hormonu obezite nedeni

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Zenginliğin obezite üzerindeki etkilerini araştıran bilim adamları çok ilginç bir sonuca ulaştı.

Erkeklerdeki obezite, kadınlık hormonundan kaynaklanıyor olabilir!



Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden bilim adamları, zenginliğin obezite üzerindeki etkisini araştırdı. Bunun için kadın ve erkeklerdeki obezite oranları ile ülkelerin gayri safi milli hasılasını karşılaştıran bilim adamları, kadınlarda obezite oranının gelişen ülkelerde daha yüksek olduğunu gördü. Gelişmiş ülkelerde ise obez erkeklerin sayısının daha fazla olduğu ortaya çıktı.



Araştırmayı yürütenlerden Maciej Henneberg, gelişmiş ülkelerde erkeklerin kilo almaya yol açan kadınlık hormonu östrojene daha fazla maruz kaldığını vurguladı.



Henneberg, endüstriyel gıda tüketiminin artmasının (soya fasulyesi tabanlı), hormonal dengesizliğe, erkeklik hormonu testosteronun düşmesine ve östrojenin yükselmesine yol açtığına dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları, sağlık dergisi "PloS One"da yayımlandı.