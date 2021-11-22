Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama var

Sanatçı Kadir İnanır önceki gün Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane bugün İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklama şöyle:

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ahmet Kutluhan İnanır dün, "Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır. Dün akşamki ziyaretimde bilinci açık olup, yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiştir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise "3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüpheleniyoruz" demişti.