Kahvaltı 'olmazsa olmaz' değilmiş!

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Uzmanlar yıllarca kahvaltının en önemli öğün olduğunu söylediler durdular, ancak bugün kahvaltı ile ilgili doğru bildiğimiz her şey tersine döndü! Kahvaltının sanılanın aksine günün en önemli öğünü olmayabileceği ortaya çıktı!

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar, kahvaltıyı atlamanın, obeziteyi tetiklemediğini, metabolizmayı etkilemediğini ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmadığını gösterdi.



Alabama Üniversitesi'nden bilim adamları, kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü 2 gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli olarak kahvaltı yaptı, diğer gruptakiler ise kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi.



Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi.



Bilim adamları, kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine, kahvaltıyı atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı!