Kahve aklandı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Günde birkaç fincan kahvenin sıvı kaybına yol açmadığı belirlendi.

Birmingham Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, kahvenin sıvı kaybına yol açtığı efsanesini çürüttü, hatta günde birkaç fincanın su kadar etkili olduğunu gösterdi.



Efsanenin 1928'de yapılan araştırmaya dayandığını belirten bilim adamları, sağlıklı kişilerden 3 gün boyunca 4 büyük bardak su ya da kahve içmesini istedi. Daha sonra su içenler kahve, kahve içenler su tüketti.



Katılımcılar araştırma boyunca aynı yiyecekleri yedi, ağır spor ve alkolden kaçındı.



Kan ve idrar testleri, su ya da kahve içtiklerinde katılımcıların vücudunda aynı oranda sıvı kaybının olduğunu gösterdi.



Kafeinin idrar söktürücü etkisinin, içecekteki su miktarıyla dengelendiğini vurgulayan araştırmacılar, çay için de aynı etkinin söz konusu olabileceğine dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları ''PlOS ONE'' dergisinde yayımlandı.