Kahve dişleri de koruyor!

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Kahve tiryakilerine iyi haber! Antioksidan yönünden zengin kahvenin diş çürüklerini önleyici özelliği olduğunu biliyor muydunuz! Ama sade ve aşırı tüketmemek kaydıyla!

Sade kahvenin dişlerin çürümesini önleyebildiği ortaya çıktı. Brezilyalı bilim adamlarının araştırması, ölçülü şekilde kahve içenlerde diş çürümesi riskinin azaldığını gösterdi.



Kahve tanelerinin çürüklerin başlıca nedeni olan plaklara yol açan bakterileri etkin şekilde yok edebildiğini vurgulayan bilim adamları, bu olumlu etkiyi kahvenin içindeki antioksidanların sağlıyor olabileceğini ifade etti. Ancak bilim adamları günde 2-3 fincan kahve içilmesi önerisinde bulunarak, kahvenin aşırı tüketiminin ise dişlere zarar verdiğine dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları "Letters in Applied Microbiology" dergisine yayımlandı.