Kahvenin Alzheimer riskini azaltabileceği belirlendi.





Fransız bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, düzenli olarak kafein alınmasının bilişsel faaliyetlerdeki azalmanın daha geç görülmesini, bunama riskinin ve Alzheimer hastalığından sorumlu Tau proteininin sinir hücrelerinde birikiminin azalmasını sağlayabileceğini gösterdi.Bilim adamları, farelerin genlerini yaş ilerledikçe Tau proteinine bağlı sinir tahriplerine maruz kalması için değiştirdi. Farelerden bazılarına 10 ay boyunca kafein verildi. Kafein verilen farelerin hafızasının daha iyi olduğu belirlenirken, Tau proteini oranında ve sinir tahribinde de değişiklikler görüldü.Kafein ve Tau proteinine bağlı hastalıklar arasında bağlantı olduğunu gösteren araştırmanın sonuçları ''Neurobiology of Aging'' dergisinde yayımlandı.