Amerika’da sonuçlanan yeni bir bilimsel araştırmanın
sonuçlarına göre kahve içmek ömrü uzatıyor olabilir. Harvard Üniversitesi Halk
Sağlığı Bölümü uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; kahve içmenin kötü bir
alışkanlık olduğu düşüncesi sanıldığı kadar doğru değil. İki yüz bin sağlık
çalışanı üzerinde 30 sene boyunca yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına
göre; günde 3-5 kupa kahve içenlerin, içmeyenlere oranla kalp hastalıkları,
şeker hastalığı, parkinson gibi nörolojik hastalıklardan ölme riskinin ortalama
%15 daha az olduğu ortaya koyuyor. Erkeklerde bu etkinin %12, kadınlarda ise
%16 olduğu düşünülüyor. Geçmişte İngiltere’de dört yüz bin kişi üzerinde
yapılan başka bir araştırmada da aynı sonuçlara ulaşılmıştı. Diyetisyen Gizem Şeber kahve ömrü nasıl
uzatabilir, depresyon riskini azaltır mı, kimler kahve içmemeli gibi soruların
yanıtlarını veriyor.
KAHVE ÖMRÜ NASIL
UZATIYOR OLABİLİR?
Bilim
adamları kahvenin; vücutta iltihaplanmayı azaltarak ve daha iyi bir kan şekeri
dengesi yaratarak bu etkiyi yarattığını düşünüyorlar. Kahvenin antioksidan yani
vücudu zararlı maddelerden temizleme etkisinin de payı olduğunu belirtiyorlar.
DEPRESYON
RİSKİNİ AZALTIYOR
Harvard
Üniversitesi’nin açıklamasına göre, kahve bütün bu olumlu etkilerinin yanı sıra
depreyon riskini %20’ye kadar, intihar riskini ise %53’e kadar azaltmaya
yardımcıdır. Ancak aşırı miktarda yani günde 5 kupadan fazla kahve tüketiminin
anksiyete yaratabileceği birçok sağlık otoritesi tarafından açıklanmıştır.
SİGARA İÇENLERDE DURUM NASIL?
Yapılan
bilimsel çalışmada sigara içmeyen kişiler yer almıştır. Bu nedenle sigara
içenlerde kahvenin yaşam süresi üzerine etkisi bilinmiyor.
KİMLER
KAHVE İÇMEMELİ?
Reflü,
ülser, gastrit gibi sindirim sistemi problemi olanlar, akut veya kronik ishali
olanlar, hipertansiyon hastaları ve yüksek kolesterolü olanların kahve içmemesi
gerekir. Kan potasyum seviyesi yüksek olanların, karaciğer veya böbrek
problemleri yaşayanlarında kahveden uzak durması gerekiyor.Yine gebelik ve
emzirme döneminde kahve tüketimi sakıncalıdır.
NE KADAR VE NASIL
BİR KAHVE?
Kahvenin
olumlu etkilerinden yararlanırken kilo almamak için; kremalı kahvelerden
kaçınmakta fayda var. Çünkü bir büyük boy kremalı kahvenin kalorisi neredeyse
bir hamburger menüye eşittir. Bunun dışında şekersiz kahve en iyi tercihken, az
miktarda süt ilave edilmesi çok sakıncalı bir durum değildir. Günlük kafein
limiti de düşünüldüğünde günde 3 kupa kahveyi aşmamak sağlık açısından en
idealidir.
SAĞLIKLI YAŞAM TARZINA EKLEYİN
Amerika
Ulusal Sağlık Komisyonu; kahvenin tek başına ömrü uzatmak konusunda mucize
olarak görülmemesi gerektiğini; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigarasız
bir hayata destek olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.