Kahve içmenin sanıldığı kadar kötü bir alışkanlık olmadığı; hatta yapılan son araştırmalara göre ömrü bile uzattığı belirtiliyor. Ancak miktar ve nasıl içtiğiniz önemli...

Amerika’da sonuçlanan yeni bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre kahve içmek ömrü uzatıyor olabilir. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; kahve içmenin kötü bir alışkanlık olduğu düşüncesi sanıldığı kadar doğru değil. İki yüz bin sağlık çalışanı üzerinde 30 sene boyunca yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre; günde 3-5 kupa kahve içenlerin, içmeyenlere oranla kalp hastalıkları, şeker hastalığı, parkinson gibi nörolojik hastalıklardan ölme riskinin ortalama %15 daha az olduğu ortaya koyuyor. Erkeklerde bu etkinin %12, kadınlarda ise %16 olduğu düşünülüyor. Geçmişte İngiltere’de dört yüz bin kişi üzerinde yapılan başka bir araştırmada da aynı sonuçlara ulaşılmıştı. Diyetisyen Gizem Şeber kahve ömrü nasıl uzatabilir, depresyon riskini azaltır mı, kimler kahve içmemeli gibi soruların yanıtlarını veriyor.



KAHVE ÖMRÜ NASIL UZATIYOR OLABİLİR?

Bilim adamları kahvenin; vücutta iltihaplanmayı azaltarak ve daha iyi bir kan şekeri dengesi yaratarak bu etkiyi yarattığını düşünüyorlar. Kahvenin antioksidan yani vücudu zararlı maddelerden temizleme etkisinin de payı olduğunu belirtiyorlar.

DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIYOR



Harvard Üniversitesi’nin açıklamasına göre, kahve bütün bu olumlu etkilerinin yanı sıra depreyon riskini %20’ye kadar, intihar riskini ise %53’e kadar azaltmaya yardımcıdır. Ancak aşırı miktarda yani günde 5 kupadan fazla kahve tüketiminin anksiyete yaratabileceği birçok sağlık otoritesi tarafından açıklanmıştır.

SİGARA İÇENLERDE DURUM NASIL?

Yapılan bilimsel çalışmada sigara içmeyen kişiler yer almıştır. Bu nedenle sigara içenlerde kahvenin yaşam süresi üzerine etkisi bilinmiyor.

KİMLER KAHVE İÇMEMELİ?



Reflü, ülser, gastrit gibi sindirim sistemi problemi olanlar, akut veya kronik ishali olanlar, hipertansiyon hastaları ve yüksek kolesterolü olanların kahve içmemesi gerekir. Kan potasyum seviyesi yüksek olanların, karaciğer veya böbrek problemleri yaşayanlarında kahveden uzak durması gerekiyor.Yine gebelik ve emzirme döneminde kahve tüketimi sakıncalıdır.

NE KADAR VE NASIL BİR KAHVE?



Kahvenin olumlu etkilerinden yararlanırken kilo almamak için; kremalı kahvelerden kaçınmakta fayda var. Çünkü bir büyük boy kremalı kahvenin kalorisi neredeyse bir hamburger menüye eşittir. Bunun dışında şekersiz kahve en iyi tercihken, az miktarda süt ilave edilmesi çok sakıncalı bir durum değildir. Günlük kafein limiti de düşünüldüğünde günde 3 kupa kahveyi aşmamak sağlık açısından en idealidir.

SAĞLIKLI YAŞAM TARZINA EKLEYİN

Amerika Ulusal Sağlık Komisyonu; kahvenin tek başına ömrü uzatmak konusunda mucize olarak görülmemesi gerektiğini; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigarasız bir hayata destek olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.