Kalbinize bir iyilik yapın!

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Düzenli egzersiz yapmanız kalp sağlığınız açısından çok faydalı...

Kalbimiz her gün 100.000 kere atıyor. Yıllar yıllara ekleniyor ve bu olağanüstü organ ritmini bozmadan atmaya devam ediyor. Kalbe besin ve oksijen taşıyan damarların tıkanmasıysa koroner kalp hastalıklarına neden oluyor. Bu uzun koşuda kalbimizin güvenebileceği, sağlıklı damarlara ihtiyacı var. Hareketsiz yaşam tarzı damar sağlığının bozulmasındaki en önemli nedenlerden biri.

Unutmayın, düzenli egzersiz;

• Lipid profilini iyileştirir. Trigliserid değerlerini düşürür iyi kolesterolü artırır.

• Tip 2 diyabetten korur.

• Aterosklerozun gelişmesinde etken olan sistemik enflamasyonu azaltır.

• Kan basıncını düşürür.

• Kilo kontrolüne yardımcı olur.

