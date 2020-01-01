Enfeksiyona bağlı seyreden hastalık olan sistit, doğru tedavi yöntemiyle kısa sürede tedavi edilebilen bir hastalıktır. İdrara sık çıkma, idrarda yanma, kask bölgenizde ağrı varsa sistit olabilirsiniz. Bu hastalıkla ilgili detaylar bu yazıda.

Sistit mesanenin enfeksiyon kapması sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıktır. Bu hastalık özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Sistit zamanında tedavi edilmezse böbreklerde ve mesane bölgesinde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Sistit konusunda en merak edilenlerden biri ise erkeklerin bu rahatsızlığa yakalanıp yakalanmamasıdır. Sistit erkeklerde de görülür, ama erkeklerde prostat kaynaklı rahatsızlıklarla karıştırmamak için doktor tarafından sistit belirtilerinin ardındaki nedenlerin araştırılması gerekmektedir. Ayrıca en yaygın olarak sorulan bir başka soru ise sistitin bulaşıcı olup olmadığıdır. Uzmanlara göre sistit ya da idrar yolu enfeksiyonu cinsel yolla bulaşmamaktadır. Ayrıca erkeklerde ve kadınlarda doğurganlık durumunu etkilememektedir. Bu yazı ile sistit nedir sorusunun cevabını ararken erken tedavi konusunda bazı ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz.





Sistitin Belirtileri Nelerdir?



Aşağıdaki belirtilerinden birkaçı sizde varsa ve şikayetleriniz birkaç günden fazla sürüyorsa vakit kaybetmeden muhakkak doktora başvurunuz.

Sık idrara çıkma,

İdrarda yanma,

İdrarın bulanık olması,

Kasık ve makat bölgesinde ağrı,

Bulantı ve kusma,

Cinsel ilişki sırasında ağrı ya da yanma,

Terleme ya da ateş basması,

Halsizlik ya da yorgunluk.

Sistit Teşhisi Nasıl Konur?



Sistit rahatsızlığını tedavi edecek doktor ürologdur. Doktor şikayetlerinizin durumuna göre sizden çeşitli tetkikler isteyebilir. Doktorlar en yaygın olarak idrar tahlili ve mesanenin radyolojik gözlenmesi neticesinde teşhis koymaktadır. Doktor gerekli gördüğünde enfeksiyonu oluşturan bakteriyi tanımlamak için idrar kültürü de yapılabilir. Bu sayede sistit belirtileri unsurlarını ortadan kaldırmak için uygun antibiyotiğin belirlenmesi kolaylaşmaktadır.





Sistitin Tedavisi

Sistitin en yaygın tedavisi enfeksiyona uygun antibiyotiğin tespit edilmesidir. Doktor kontrolünde alınmayan enfeksiyona uygun olmayan antibiyotikler bakterilerin güçlenmesine neden olacağı, gibi çeşitli yan etkileri sayesinde başka semptomları da neden olmaktadır. Uygun antibiyotik tedavisiyle hastanın şikayeti birkaç gün içerisinde azalmaya başlar. İlaç alırken şikayetleriniz hâlâ devam ederse derhal doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Muhtemelen tedavide kullanılan antibiyotiğin, sizde bulunan enfeksiyon için yeterli olmadığını göstermektedir. Hekiminiz tedaviye başka bir antibiyotik ile devam edecektir. Tedavi sırasında kasık ve makat bölgesinde devam eden ağrılar varsa doktorunuz uygun ağrı kesiciyi almanızı da tavsiye edecektir.





Sistitin en yaygın tedavisi enfeksiyona uygun antibiyotiğin tespit edilmesidir.





Sistit İlaçsız Geçer mi?

Şeker kullanımı azaltmak, idrar yollarını aşınmasına neden olan alkollü ve gazlı içecekleri azaltmak, çikolata, kafein, baharatlı yiyecekler ve domates gibi besinlerin kullanımlarını minimuma indirmek; sistit belirtilerini azaltacaktır. Ayrıca elma sirkesinin ve kızılcık suyunun da sistit rahatsızlığına iyi geldiği söylenmektedir. Bol su tüketimi idrar akışını ve mesaneyi de rahatlatacaktır. Kısacası hastalık sürecinde uygun yiyecek ve içecek tüketimi sistitin oluşturduğu rahatsızlıkları engellemek için önemlidir.

