Sıcak yaz günlerinde
en az su içmek kadar kaliteli uyku uyumak da büyük önem taşıyor. İyi bir
uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde
zinde hissetmesi olduğunu söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Ferah Ece “Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler
de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu
yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını
engeller ve uykunun kalitesini bozar. Kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür,
konsantrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır” diyor. Prof. Dr. Ferah Ece
özellikle sıcak havalarda rahat bir uyku geçirmek için alınacak önlemleri
anlattı.
ÖNERİLERE UYUN, RAHAT UYUYUN
Kilo verin: Kilo
verince uyku sırasındaki solunum düzelecek ve uyku daha dinlendirici olacak,
gündüz uykululuk hali azalacaktır.
Alkol ve uyku
ilaçlarından kaçının: Yatmadan en az dört
saat önce alkol alımı kesilmelidir. Aşırı alkol solunumu baskılar ve uykuda
solunum durmalarının sıklığını ve ağırlığını artırır.
Sigarayı bırakın: Sigaranın neden olduğu tahrişin, horlama ve apne ağırlığını
arttırdığı düşünülür. Sigaranın bırakılması uykuda solunumun düzelmesinde çok
yardımcıdır.
Sırt üstü yatmayın: Sırt üstü yatma boyun ve boğazdaki yumuşak dokuların arkaya
doğru kaymasına ve bunun sonucu olarak hava yolunun daralmasına ya da tam
tıkanmasına yol açar. Hastanın sırtına yerleştirilecek yastıkçıklar ya da
pijamasının arkasına dikilecek bir cebe yerleştirilen tenis topu hastanın sırt
üstü yatmasını engelleyebilir.
Hassasiyetiniz yoksa
yatak odanızda klima kullanın: Sıcağa
hassas kişilerin genel kanının aksine yatak odalarında dikkatli kullanılan
klimalar uyku kalitesini artırır ve hastalıklara yol açmaz. Ancak filtrelerin sık
temizlenmesi veya değiştirilmesi ve nem oranının çok düşürülmemesine dikkat
edilmelidir.
Rahat ve ortopedik
yastık seçin: Özellikle yaşlılar eklem
problemleri olanlar, artrozu bulunanlar kalp ve akciğer hastalığı olanların
vücuda destek sağlayan rahat yatak ve yastıklarla yatmaları uyku kalitesini
artırır. Kemik, kas ve eklem hastalığı olanların ortopedik yatak ve yastık
kullanması gerekir.
Çarşaf, nevresim
kılıfı ve yastık kılıfınız pamuklu olsun: Hava akımına
izin veren bir madde olması sebebiyle pamuklu kumaş önerilir.
Yemeğinizi yatmadan en
az 3 saat önce yiyin: Midenin boşalmasına
izin vermek, yatınca solunumun ve kalp üstünde basınç oluşmasını azaltmak için
gereklidir.
Akşam
yemeklerinde yağlı, kızartmalı ve baharatlı yemeklerden kaçının: Akşam yemeklerinde yenilen
yağlı, kızartmalı ve baharatlı yiyecekler
reflüye de yol açabildiklerinden uykuya dalmayı güçleştirip
uyku kalitesini bozacaktır.