Kalorilerden kurtulmanın yolları

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Formunuzu korumak için bunları deneyin!

• Soğuk su ve pul biber kalori harcatır.

• Yemeklerden sonra Türk kahvesi veya espresso için. İçine süt, krema ve şeker koymayın. Yediğiniz yemeğin yüzde 10’unu harcarsınız.

• Yemeklerle beraber tükettiğiniz 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, yemeğin yüzde 12-20’sini 2 saat sonra harcamanızı sağlar.

• Günde 3 öğün yemek yiyin. Bir günde 2 dilim tam buğday ekmeğinden fazlasını tüketmeyin.

• Diyeti bir öğün bozarsanız ‘battı balık yan gider’ deyip diyeti sonlandırmak yerine; ‘zararın neresinden dönersek kardır’ diyerek diyete devam edin.

• Ayakta durmak, oturarak yaşamaktan yüzde 50 daha fazla kalori harcatır. Bir iş yaparken ayakta durmaya özen gösterin.

• Soğuk havada dışarıda yürümek normal havada yürümekten yüzde 20-30 daha fazla kalori harcatır.