Kalp hastalarına sağlıklı Ramazan için ipuçları…

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Ramazan ayını vücudumuzun en yoğun çalışan organı olan kalbimizi çok yormadan keyifle ve sağlıkla nasıl geçirebileceğimizi Hisar Intercontinental Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Bilsel’den öğrendik

Kalp hastaları oruç tutabilir mi?

Kalp hastalıklarının belirti vermeden olabileceği gibi kişinin günlük aktivitelerini engelleyecek düzeyde sorun çıkaran şikayetlere de dönüşebileceğini belirten Doç. Dr. Bilsel; ‘Kalp hastalığının derecesine göre kontrol altındaki kalp hastaları oruç tutabilirler. Ancak kalp hastası olan kişinin mutlaka bu konuda kendisini takip eden doktoruna danışması gerekir. Son 1 yıl içinde kalp krizi hikayeniz yoksa semptomları ilaç tedavisiyle kontrol altında olan kalp, damar ve yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danışarak oruç tutabilirsiniz.’ diye konuştu.



Kimlerin Oruç Tutması Çok Risklidir?

•Son 1 yıl içinde kalp krizi geçirenler,

•Kalp hastalığına bağlı kontrol altına alınamayan şikayeti olanlar,

•Çoklu ilaç kullanımını gerektiren kalp yetmezliği olanlar,

•Kontrolsüz hipertansiyon hastaları,

•Kalp kapak protezi ya da artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananların oruç tutmaları sağlıklı değildir.



Kalbinde stent olanlar ya da kalp pili kullananlar oruç tutabilir mi?

Eğer stent son 1 yıl içinde takılmışsa, stent ve diğer damarlarda problem çıkmaması için genelde ikili kan sulandırıcı tedavisi uygulanır. Bu dönemde kişinin oruç tutması doğru olmaz. Ancak stent uygulaması ardından 1 yıl geçmiş ve hastanın şikayetleri kontrol altındaysa yine doktoruna danışarak oruç tutmasında sakınca olmayabilir. Kişide sadece kalp pili olması oruç tutmak için engel değildir. Kalp ya da kalp dışı diğer yandaş hastalıkların varlığı kişinin oruç tutmasına engel olabilir.



Kan sulandırıcı ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?

İnme riskini azaltmak amacıyla geçici ya da sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanmanız gerekiyorsa, kalp krizi veya kalp krizi olmadan da akut koroner sendrom dediğimiz kalp damar hastalığında akut alevlenmeye bağlı 1 yıl ikili kan sulandırıcı tedavi almanız gerekiyorsa oruç tutması uygun değildir. Kronik kalp damar hastalığı olup da kontrol altında olan ve sadece koruyucu olarak düşük doz aspirin kullanması önerilen hastalar doktor kontrolünden geçtikten sonra oruç tutabilirler.



Kalp hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?

•Oruç tutma kararından önce kendinizi takip eden doktorunuzla görüşün.

•Ramazan ayı çok sıcak ve uzun günlere geldiği için uzun süreli susuzluk ve açlık sonucunda yaşayabileceğiniz problemleri öğrenin.

•İftarda çabuk ve çok miktarda yemek yemekten kaçının.

•Akdeniz mutfağı dediğimiz sebze ve salata ağırlıklı, et olarak da balığın tercih edildiği beslenme biçimini tercih edin.

•Yağlı yemeklerden uzak durun. Çok hızlı ve yağlı yemekler tüketmeniz mide ve bağırsak sistemine giden kan miktarı artışı nedeniyle kalbinizin de iş yükünü artıracaktır. Bu da ani kalp krizlerine neden olabilir.

•Günlük ihtiyacınız olan besin miktarını iftarla sahur arasında bölüştürerek azar azar ve sık alın.

•Hekiminizin tarafından başka bir şey önerilmediyse en az 2 litre suyu iftarla sahur arasında tüketin. Özellikle ilaç tedavisi altında olan hipertansiyon ve bilinen kalp damar hastası olan hastaların bu konuya özen göstermesi hayati önem taşır.