Kalp hastalarına "tok karna uyumayın" uyarısı

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Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öcal Berkan, kalp hastalarına "kalp sıkışması" riski nedeniyle özellikle iftar sonrasında tok karna uyumamaları uyarısında bulundu.

Prof Dr. Berkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutmanın bazı kalp hastalarında hiçbir sağlık sorununa yol açmadığını ancak kimisinde ise sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.



Belli kurallara uyulduğu zaman oruç tutmanın kalp hastaları için de faydalı olduğunu ifade eden Berkan, "Oruç tutmak, yararlı kan yağları düzeyinin artmasını sağlarken, zararlı kan yağları düzeyinin de azalmasına katkı sağlıyor. Oruç, vücudumuzun hormonal dengesini korumanın yanında koroner kalp hastalığı oluşmasına neden olan bazı risk faktörlerinin de ortadan kalkmasını sağlıyor. Oruç tutan kişilerin özellikle karaciğer başta olmak üzere sindirimle ilgili organları dinleniyor, bu kişilerin vücut dirençleri de artıyor" diye konuştu.



Berkan, ramazanda "kalp hastaları oruç tutmamalı" şeklinde bir ifade kullanılmasının doğru olmadığını, böyle bir düşüncenin hastaları psikolojik açıdan da olumsuz etkilediğini belirtti.



Koroner arter damar tıkanıklığı, kalp kapak hastalığı ve kalp yetmezliği bulunanlar ile yeni bypass ameliyatı olan, suni kapak değişimi yapılan ve son bir yıl içerisinde stent takılan hastaların oruç tutmasının riskli olduğunu vurgulayan Berkan, "Tansiyonu ve kan şekeri düzensiz olan, karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunan kalp hastalarının oruç tutmaması gerekir. Kan sulandırıcı ve idrar sökücü ilaç kullananlar, günde 3 ve daha fazla sayıda ilaç kullanması zorunlu hastalar, oruç tutacaksa mutlaka doktor kontrolünde olmalı" ifadesini kullandı.

(AA)