Kalp sağlığınızı şansa bırakmayın!

Hisar Intercontinental Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Fuat Büyükbayrak, kalp sağılığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



Ameliyat sonrası kendinizi korumaya alın

Koroner by-pass ameliyatı sonrası kişinin daha önce edinmiş olduğu tüm alışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştirmesi gereklidir. Ameliyat sonrası kalp korunmayıp, özensiz davranıldığında by-pass damarlarında erken tıkanıklık gelişebilir. Bu bakımdan ameliyat sonrası kalp hastalığına yeniden yol açabilen alkol, sigara, kolestrol, yüksek tansiyon ve stres gibi faktörlere karşı kişinin kendini mutlaka koruması ve uzak durması gerekir.

By-pass sonrası bunlara dikkat edin!

- Sigara kullanımı mutlaka kesilmelidir.

- Tecrubeli bir diyetisyen ile birlikte düzenli diyet programı uygulanması gereklidir.

- Yılda bir EKO ve akciğer filmi çektirilmelidir.

- Her yıl düzenli olarak efor testi yaptırılmalıdır.

- İlaç düzeni sıklıkla kontrol edilmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

- Her gün düzenli olarak, kalbi yormayacak şekilde yürüyüş yapılmalıdır.

- Sadece belli merkezlerde uygulanan kardiyak rehabilitasyon tedavi programına düzenli ve disiplinli şekilde başlamalıdır.



Kalp ağrılarınızı önemseyin

Temel olarak yapılan kalp cerrahisi sonrası hastaların takibi multidisipliner olarak koordineli olmalı ve en ufak bir sorun ciddiyetlilikle ele alınmalıdır. Çünkü cerrahi sonrası, en ufak bir sorun dikkate alınmadığında devasa boyutlara gelebilir. Ameliyat sonrası beslenme de yaraların daha çabuk iyileşmesi ve vücudun daha çabuk toparlanması için büyük önem taşır. Bu yüzden ameliyat sonrası kişinin özellikle yeme içme düzeninde değişikliğe gitmesi gerekir.

Kapalı kalp ameliyatı olduysanız...

- Diyetisyen danışmanlığında, tuzsuz beslenmeye dikkat edilmeli ve herhangi bünyeyi zorlayıcı diyetler yapılmamalıdır.

-Sıklıkla birlikte olan ritim problemleri nedeniyle hasta bilgilendirilmelidir.

- İlaç protokolü düzenlenmeli hasta uyumu takip edilmelidir.

- Ameliyat sonrası yaralar iyileştikten sonra duş alınmasında sorun yoktur.

- Beslenmede kırmızı etten uzak durarak, beyaz et ve özellikle balık tercih edilmelidir.

- Yağsız beslenmeye özen gösterilmeli, bol süt ve süt ürünleri tüketilmelidir.

- İlaç kullandığı için alkol kullanımı kesilmelidir.

- Bir egzersiz düzeni oluşturulmalı, yokuş olmayacak alanlarda her gün düzenli olarak yürüyüş yapılmalıdır.

