Kan grubunuz AB ise, buna dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kan grubu AB olanlar bunamaya daha yatkın

Kan grubu AB olanların ileri yaşta hafıza kaybından daha fazla etkilendiği belirlendi.



Amerikalı bilim adamları, kan grubu AB olan kişilerin ileri yaşta bunamaya kadar giden düşünme ve hafıza sorunlarıyla diğer kan grubundan olan kişilerden yüzde 82 fazla karşılaştığını ortaya koydu.



Araştırmaya hafıza sorunu bulunmayan 30 binden fazla kişi katıldı. Yaklaşık 4 yıl boyunca yapılan araştırmada 495 kişide düşünme ve hafıza sorunlarına rastlandı. Bu kişiler sorun yaşamayan 587 kişiyle karşılaştırıldı. Kan grubu AB olanların hafıza sorunlarının çok daha fazla olduğu belirlendi.



Araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı.



Daha önceki araştırmalar kan grubu 0 olan kişilerin hafıza kaybı ya da bunamayı artırabilen kalp hastalıkları ve felç riskinin daha az olduğunu göstermişti.