Kanser ve beslenme

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Kanserin nedenlerinin de, korunma yollarının da başında beslenme geliyor.

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsante



Yeterli ve dengeli beslenen kişiler kanserden kalp hastalıklarına, bağırsak problemlerinden sindirim sistemi sorunlarına kadar birçok hastalıktan korunuyor. Neolife Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Lale Özbek, günümüzde en sık yapılan hatanın çocukları erken yaşta şeker ve türevlerine alıştırmak olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenmede kilit nokta ise doğal gıdalar tüketmek...



SEBZE&MEYVE

• Günde en az beş porsiyon tüketmek gerekiyor.

• Mümkün olduğunca soymadan ve pişirmeden tüketilirse alınan vitamin ve mineral oranı artıyor. Çocukların sebze yemeye küçük yaşta alıştırılması ve ailenin çocuklara örnek olması öneriliyor.

YAĞLAR

• Aşırı yağ tüketimi kanser oluşumuna etki ediyor.

• Aşırı tereyağı tüketimine bağlı olarak; lösemi, ağız, özofagus, tiroid, mide, pankreas, endometrium, prostat, kolorektal, testis gibi kanser türlerinin riskinin arttığı biliniyor.

• Aşırı mısır yağı tüketimine bağlı olarak; kolon, mide, prostat, pankreas, karaciğer, akciğer gibi kanser türlerinin riski artıyor.

• İçeriğine soya girmiş tüm ürünler meme kanseri riskini artırıyor.

• Aşırıya kaçmamak kaydıyla hakiki sızma zeytinyağı kullanılması öneriliyor.



