Yapılan tetkikler sonucu kanser tanısı alan bir hastanın evreleme ve tedavi planının yapılmasında görüntüleme yöntemleri büyük önem taşıyor. Böylece her hastanın özelinde ihtiyaç duyulan tedavi ile bunun verdiği yanıt kolaylıkla saptanabiliyor.

Kanser tedavisi, her hastaya özel olarak planlanan ve tıpkı bir senaryodaki gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini kapsayan süreçten oluşuyor. Bu dönemin baş aktörü konumundaki görüntüleme yöntemleri ise kanser kuşkusunun araştırılması, hastalığın hangi aşamada olduğunun belirlenmesi ve uygulanan tedaviye alınan yanıtın değerlendirilmesinde kilit rol oynuyor. “Kanserde görüntüleme, muayenenin vazgeçilmez bir parçası” diyen Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akın Yıldız, şöyle devam ediyor: “Kanser, köken aldığı hücre ve organa göre farklı davranış biçimleri gösterebiliyor. Bu nedenle hastalığın başlangıç durumunun doğru anlaşılmaması, bundan sonraki seyri ve tedavi planını da netleştiremiyor. Başlangıç tedavisi cerrahi mi, yoksa ilaç veya ışın tedavisi mi? Ya da bunların birlikte veya ardışık olarak uygulanması mı uygun? Hangi tedavi hasta için yararlı değil? Tüm bu sorulara görüntüleme eşliğinde yanıt aranıyor. Görüntüleme, tedavi planının beyni ve her yanıt aslında ondan alınıyor.”



Tedavi planını belirliyor

Birtakım tetkikler sonucu kanser tanısı alan bir hastanın ameliyat olup olamayacağına yapılan görüntülemeyle karar veriliyor. Eğer tümör çevre dokulara veya damarlara yayılmış, uzak organlara sıçramışsa ameliyat ilk tercih olmuyor. Çünkü ameliyat bu durumdaki bir hastanın yaşam süresine katkı sağlamıyor. Ancak bazen yakın ya da uzak organa yayılmış kanserlerde hastayı rahatlatmak için ameliyat yapılabiliyor. Örneğin; tıkanıklık oluşmuş bir bağırsak kanserinde bunu ortadan kaldırmak amacıyla cerrahi uygulanabiliyor. Bölgesel girişimsel radyolojik tedavinin ya da ışın tedavisinin uygun ve gerekli olup olmadığına, tedavide hangi kanserli dokuya ne dozda ışın verileceği gibi tüm kararlar görüntülemeyle veriliyor.



Bir gün sonra değerlendirme mümkün

Kanserde değişen tedavi yöntemleri, alınan yanıtı değerlendirme yöntemlerini de önemli ölçüde etkiliyor. Prof. Dr. Yıldız, uygulanan tedaviye bağlı olarak değişmekle birlikte, birkaç günden üç aya kadar değişen süreler içinde bu değerlendirmenin yapılabildiğini belirtiyor. Yeni teknolojiler, yöntemler ve yanıt zamanı da değerlendirmeye bağlı olarak değişiyor. Görüntülemede en çok akıllı ilaçların tedaviye etkisi ölçülüyor. Peki, akıllı ilaç olarak adlandırılan ve kanserli hücreyi hedef alan uygulamalar, gerçekte ne öneme sahip? Ilaçların ne kadar akıllı olduğu ölçülebiliyor mu? Prof. Dr. Yıldız, görüntülemenin tedavi değerlendirmesine katkısını şöyle anlatıyor: “Standart olarak iki veya üç hafta arayla yapılan kemoterapi tedavilerinde yanıtı görmek için iki hafta beklemek gerekiyordu. Bu prensip günümüzde büyük oranda değişim gösteriyor. Özellikle, ağızdan sürekli verilmek zorunda olan, kürler halinde uygulanmayan yeni hormonal, immünolojik ve moleküler tedavilerde ilaçların kesilmesi, direnç gelişimi veya hastalığın ilerlemesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle yanıt, tedaviden bir gün sonra bile görüntüleme ile değerlendirilebiliyor.”



