Kanserden korunmak için neler yapılmalı?

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Kanser dünyadaki ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alsa da, bu hastalıktan korunmak da mümkün! İşte kanserden korunma yolları...

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yayınlanan Avrupa Birliğinin 4'üncü Kanserle Mücadele Kodunda, kanserden korunmak için öneriler yer aldı.



Türkiye'nin de katkılarıyla hazırlanan raporda, "Herhangi bir tütün mamulü kullanmayın, sigara içmeyin", "Evinizde ve iş yerinizde pasif içiciliğe maruz kalmayın, dumansız olmasını sağlayın", "Evinizdeki radon düzeyinin yüksek olup olmadığını öğrenin ve eğer yüksekse gerekli önlemleri alın" ve kadınlar için "Emzirmek kanser gelişim riskini düşürmektedir bu nedenle yapabiliyorsanız, emzirin" gibi uyarılarda bulunuldu.



Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Avrupa Birliğinin 4'üncü Kanserle Mücadele Kodu yayınlandı.



AB üyesi ülkelerdeki konuyla ilgili bilim insanları ve uzmanların 2 yıllık çalışmaları sonucu, tamamen bilimsel kanıtlara dayalı hazırlanan, Avrupa genelinde daha sağlıklı yaşam sürülmesi ve kanserin önlenmesini hedef alan metinde, kanserle mücadelenin ana unsurunun, bu hastalığın önlenmesi ve sağlıklı yaşam stratejileri olduğu vurgulandı.



İŞTE KANSERDEN KORUNMAK İÇİN ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER

Avrupa Birliği 4. Kanserle Mücadele Kodunda şu uyarılar ve öneriler yer aldı:



- Herhangi bir tütün mamulü kullanmayın, sigara içmeyin.

- Evinizde ve iş yerinizde pasif içiciliğe maruz kalmayın. Ev ve iş yerinizin "dumansız" olmasını sağlayın.

- Fiziksel olarak aktif olun, oturarak geçirdiğiniz zamanları sınırlayın.

- Sağlıklı vücut ağırlığınıza kavuşmak için çaba sarf edin.

- Sağlıklı beslenin; yeterli miktarda tahıl, baklagil, sebze ve meyve tüketin. Yüksek kalorili gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak durun.

- Kanseri önlemek için hiç alkol tüketmemek daha fazla önerilmekle beraber eğer alkol tüketecekseniz de bunu sınırlayın.

- Çocuklarınız başta olmak üzere aşırı güneş ışınına maruz kalmaktan korunun. Güneş koruyucuları kullanın ve solaryumlardan uzak durun.

- İş yerlerinizde kansere yol açabilecek etkenlerden güvenlik ve sağlık talimatlarını okuyarak korunun.

- Evinizdeki radon düzeyinin yüksek olup olmadığını öğrenin ve eğer yüksekse gerekli önlemleri alın.

- Kadınlar için; emzirmek kanser gelişim riskini düşürmektedir bu nedenle yapabiliyorsanız, emzirin. Hormon Replasman Tedavisi (HRT) bir takım kanserlerin gelişim riskini arttırdığından bu tedavinin kullanımını sınırlayın.

- Çocuklarınızın Hepatit B ve HPV aşılama programlarına alınmasını sağlayın.

- Rahim ağzı, kolorektal ve meme kanseri toplum tabanlı tarama programlarına katılın.



(AA)