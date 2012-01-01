Kapalı ortam havası hasta ediyor

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2012 yılında dünyada 7 milyon insan hava kirliliğinden öldü. Bunun en büyük sebebi de taze havanın girmediği ortamlar...

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, genel olarak katı yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan kapalı ortam havası kirliliğinin, en öldürücü nedenler arasında kabul edildiğini bildirdi.



Karlıkaya, modern insanın yaşadığı evlerin, çalıştığı yerlerin, sosyalleştiği mekanların penceresi olmayan lüks yapılar olduğunu belirterek, "Gün boyunca temiz ve taze havanın girmediği bu ortamlar birçok hastalığa hatta ölüme davetiye çıkarıyor. Dünyada 2012 yılında 7 milyon insanın hava kirliliğinden öldüğü belirtiliyor" ifadelerini kullandı.



İnsanların zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını, kapalı ortamlarda geçirdiğini bildiren Prdf. Dr. Karlıkaya, "Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre; dünyada 2012'de 7 milyon insan hava kirliliğinden öldü. Bunun yarısı kapalı ya da iç ortamlardaki hava kirliliğinden olup, bu da her 8 ölümden birisinin iç ortam hava kirliliği olduğunu gösteriyor. Hava kirliliğine bağlı başlıca ölümler; KOAH ve akciğer kanseridir. Ayrıca kalp krizleri, inmeler-felçler de hava kirliliği nedeniyle tetiklenebilen ölüm nedenleridir" değerlendirmesinde bulundu.



Yaşanılan mekanlarda hava kalitesinin artırılmasının, sağlıklı kuşakların yetişmesi açısından önemli olduğunu anlatan Karlıkaya, "Bunun için de küçük ama etkili önlemler almak mümkün. Küflü duvarlar için çamaşır suyu, su, sabun, sirke gibi evde bulunan basit maddelerden küf temizleyiciler yapılabilir. Kaloriferleri boyamaktan, halı ve parkeleri yapıştırmaktan vazgeçin. Yemek yaparken mutfak pencerenizi açık, kapısını kapalı tutun" ifadelerini kullandı.



İç ortam hava kirliliğinin engellenmesinde toplumsal bilincin önemini vurgulayan Prof. Dr. Karlıkaya, şu bilgileri verdi:



"Alınabilecek önlemlerin başında iyi havalandırma geliyor. İyi bir havalandırma için ev temiz ve tozsuz tutulmalı. Toz akarları için özellikle yatak odasında az eşya bulundurulmalı, toz tutan eşya kullanılmamalı. Sadece sıvı sabun, sıcak su, yemek sodası (karbonat), sirke gibi daha az zehirli temizleme yöntemlerinin bulunabileceği unutulmamalı. Sulu veya dışarı hiç toz sızdırmayan elektrik süpürgeleri tercih edilmelidir. Yaygınlaşan mum-tütsü yakma uygulaması insan sağlığına zarar vermektedir. Bu konuda halk bilinci oluşturularak kullanımı en aza indirilmeli. Bu ürünlerde kullanılan malzemeler sıkı bir şekilde denetlenmelidir."



