İlkbaharın da habercisi olan karabaş otu, Akdeniz ülkelerine özgü bir bitki ve şifa kaynağı. Onlarca araştırmanın ve tartışmanın konusu olan bu bitkiye daha yakından bakmaya, sayısız yararını hep birlikte öğrenmeye başlayabiliriz.

Yüzyıllar boyunca süs bitkisi olarak kullanılan ve lavantanın bir türü olan karabaş otu, mis gibi kokmasının yanı sıra saymakla bitmeyen faydalarıyla da adından söz ettiriyor. İlkbaharın da habercisi olan karabaş otu, Akdeniz ülkelerine özgü bir bitki ve şifa kaynağı. Onlarca araştırmanın ve tartışmanın konusu olan bu bitkiye daha yakından bakmaya, sayısız yararını hep birlikte öğrenmeye başlayabiliriz...



Güçlü Bir Antioksidan ve Anti-bakteriyel

Ballıbabagiller familyasına mensup olan, fırkan çiçeği ya da keşiş otu gibi isimlerle de bilinen karabaş otu, içeriğindeki geraniol, rosmarinik asit, peril alkol, cineole gibi bileşimlerin de etkisiyle çok güçlü bir antioksidan ve anti-bakteriyel. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, vitamin ve mineraller açısından da zengin bir kaynak. Başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere birçok faydası olduğuna inanılıyor.





Karabaş Otunun En Bilinen Faydaları

Karabaş otu, her ne kadar tedavi amaçlı kullanılmasa da ruh ve beden sağlığına faydalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Karabaş otu aşağıdaki faydalara sahip;

Damar tıkanıklıklarına iyi gelir.

Kanser hücrelerinin artışını yavaşlatır.

Sinirleri yatıştırarak sakinleştirir ve rahatlatır.

Ağrı kesici etkisiyle özellikle baş ağrılarına iyi gelir.

Tansiyonu dengeler.

Uyku problemine iyi gelir ve sindirime yardımcı olur.

Anti-bakteriyel özelliğiyle idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için kullanılır.

Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

Kas yorgunluğunu ve ağrılarını önler.







Cilt Sorunlarına Karşı da Kullanılıyor

Başta psikolojik faktörler olmak üzere pek çok sebebi olan cilt problemleri için de karabaş otu alternatif bir çözüm olarak kullanılabilir. Dünyanın en büyük cilt bakım ve kozmetik malzemeleri üreticileri de bu özelliği nedeniyle karabaş otuna ürünlerinde yer veriyor. Cilt yanıkları, egzama, sedef gibi birçok soruna karşı etkili. Ciltteki kaşıntılara da iyi gelen bitki, kızarıklıkları da giderek cildinizi rahatlatır ve ferahlatır. Tek yapmanız gereken karabaş otu yağının birkaç damlasını sorunlu bölgeye sürerek masaj yapmak. Yağı ayrıca yaşlanma karşıtı olarak da biliniyor, özellikle cilt kırışıklıklarını önlüyor.



Nasıl Kullanmalı?

Karabaş otu, genellikle çay şeklinde tüketiliyor. İki çay kaşığı tohumunu ya da bir tatlı kaşığı ufalanmış bitkisini kaynamış suya ekleyip birkaç dakika demlenmesi için bekledikten sonra içebilirsiniz. Yağını da başka yağlarla seyrelterek, fazla miktarda olmayacak şekilde cildinizde kullanabilirsiniz. Hamilelerin, kanaması olan hastaların, hassas ciltlilerin, içeriğindeki bileşimlere alerjisi olanların ve kan sulandırıcı etkisi sebebiyle cerrahi bir operasyon geçirecek kişilerin kullanmaları uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. Kullanmadan önce ayrıntılı araştırma yapıp uzmanlara danışarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

