Birtakım sebeplerle karaciğerde yağ birikmesi olarak tanımlanan karaciğer yağlanması, Türkiye’nin yüzde 25’inde görünen yaygın bir hastalık. Karaciğerde daha ciddi başka problemleri de tetikleyebilen yağlanma, önlem alınması ve düzenli doktor kontrolleri ile tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu.

Birtakım sebeplerle karaciğerde yağ birikmesi olarak tanımlanan karaciğer yağlanması, Türkiye’nin yüzde 25’inde görülen yaygın bir hastalık. Karaciğerde daha ciddi başka problemleri de tetikleyebilen yağlanma, önlem alınması ve düzenli doktor kontrolleri ile tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu. Peki nedenleri, belirtileri ve tedavisi nedir? Hangi besinler iyi gelir?





Öne Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Tedbir alınmadığı zaman kanser ve siroz gibi önemli hastalıklara bile sebep olabilen karaciğer yağlanması, özellikle Türkiye gibi vaka sayısının arttığı ülkelerde duyarlı olunması gereken sağlık problemlerinden. Hastalık başlangıcında genellikle belirti vermeyen yağlanma, ilerleyen evrelerde çevre dokulara basınç ve ağrı yapıyor. Yaygın belirtileri arasında yorgunluk, iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, sarılık, göğüs ve karın ağrıları, halsizlik ve bitkinlik hissi yer alıyor. Ciltteki kızarıklık, kaşıntı ve döküntüler de karaciğer yağlanması için kayda değer belirtilerden. Eğer siz de bu belirtilerden mustaripseniz en yakın zamanda doktorunuza başvurarak çeşitli testlerden geçmelisiniz.





Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri

Karaciğer yağlanması birçok nedenden ortaya çıkabiliyor. Ancak altını çizmek gerekir ki sağlıksız beslenme ve hayat tarzına sahip kişiler çok daha büyük risk taşıyor. Hareketsiz ve düzensiz yaşam, aşırı kilo, alkol ve sigara kullanımı, yüksek kolesterol, abur cubur gibi zararlı gıdaların tüketilmesi, düzensiz uyku karaciğerinizdeki yağlanma sorununu ciddi oranda tetikliyor. Henüz genç yaşlardan itibaren sağlıklı ve düzenli bir hayat tarzına sahip olanların karaciğer yağlanması ile yüzleşme olasılıkları da azalıyor.







6 Ayda Bir Kan Testi Yaptırmalısınız

Rutin kan testleriyle bile ortaya çıkabilen karaciğer yağlanması tedavi edilirken hastalara büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü alışkanlıklar değiştirilmediği sürece hiçbir tedavi başarılı sonuç vermiyor. Sorun eğer çok ilerlememişse 6-8 aylık bir zaman diliminde belirtileri kısmen ortadan kaldırmak mümkün. Öncelikle fazla kilolu ve obezite sınırında olan hastalar vakit kaybetmeden diyetisyen desteği alarak kilo vermeli ve egzersizi hayatının bir parçası haline getirmeli. Doktor kontrolündeki ilaçlarla da desteklenen tedavi sürecinin ardından hiçbir iyileşme gözlemlenmezse karaciğer biyopsisi gibi yöntemlere başvurulabiliyor. Karaciğer, hayati fonksiyonlara sahip bir organ olduğundan sağlıklı şekilde uzun yıllar yaşamak için korunması gerekiyor. 6 ayda bir rutin kan testleri yaptırarak karaciğer fonksiyonlarınız haricinde diğer tüm değerlerinizi de kontrol edebilirsiniz.





Karaciğer Yağlanması İçin Önerilen Gıdalar

Karaciğer yağlanması ile mücadele etmek için hem doktorlar hem de uzman diyetisyenler tarafından önerilen çok sayıda gıda var. Elma sirkesi, limon, yeşil çay, demirhindi çayı, sarımsak, avokado, Brüksel lahanası gibi gıdalar karaciğer yağlanması ile savaşmanın yanı sıra fonksiyonlarını da iyileştirerek daha sağlıklı bir hayat sürmenize yardım ediyor. Bu gıdaları, yemekleriniz, salatalarınız ya da içeceklerinizde düzenli olarak kullanarak karaciğer problemlerinizin önüne geçebilirsiniz.