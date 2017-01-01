Sarı renkteki çiçekleri ile dikkati çeken karahindiba, görsel açıdan güzel ve içerik olarak da şifalıdır. Çok zengin bir beta-karoten kaynağıdır.

Vücuda alındığında A vitaminine dönüşme özelliği vardır. Demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve C vitamini açısından oldukça zengin bir bitkidir. Doğal yollardan vücudunuza D vitamini takviyesi yapmak istiyorsanız karahindiba tüketmeniz en etkili yollardan biri olacaktır. Sonbahar mevsimine kadar açan sarı çiçekleri sonradan bitkinin tohumlarını taşıyan beyaz toplar haline dönüşür. Bu topçuklar narin halleri ile rüzgardan etkilenerek sağa sola uçarlar. Karahindiba böylece hızlı bir yayılma gösterir. Halk arasında çıtlık, acıgünek, güneyik, arslandişi, radika, katagan ve saçratkudur gibi isimlerle de bilinir. Karahindiba alırken mümkün olduğunda böcek ilacı ya da gübreye maruz kalmamış olmasına dikkat etmelisiniz. Kullandığınız bitki her ne olursa olsun organik şartlarda yetiştiği sürece size faydası olacaktır. Aksi takdirde istediğiniz sonucu elde etmeniz zorlaşabilir.



Karahindiba çayı

Karahindiba bitkisinin hem kökü hem de yaprakları tüketilme açısından uygunluk gösterir. Kökü yapraklarından çok daha sert bir özelliğe sahip olan karahindiba bitkisi, çayı ile de fayda sağlamaktadır. Karahindiba kökü kahve makinesinde öğütülerek toz haline getirilir. Göğüs ve kadın sağlığı, üriner sorunlar, yaralar ve apseler için karahindiba bitkisini çay formunda tüketebilirsiniz. Ayrıca karahindiba çayı bronşitlerdeki iltihaplanma ve göz sağlığının korunmasında da etkilidir. Karahindiba çayı nasıl yapılır sorusunun cevabı ise oldukça basit.



• Bir litre su kaynatın.

• Su kaynadıktan sonra altını kısın.

• 2 yemek kaşığı kadar temizlenmiş ve doğranmış karahindiba kökünü suya ekleyin.

• Kapağı kapalı tutarak bir dakika daha kaynatın.

• Ateşin üzerinden suyu alın.

• 2 yemek kaşığı daha karahindiba ekleyin.

• 40 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

• Son olarak süzerek karahindiba çayı tüketmeye başlayabilirsiniz.



Karahindiba faydaları nelerdir?

Karahindiba yıllar boyunca çeşitli kültürler tarafından kullanılan mucizevi bitkilerden biridir. Yerli Amerikalılar karahindiba bitkisi kullanımını şişlik, mide ekşimesi, karın ağrısı, deri problemleri ve böbrek hastalığı için gerçekleştirirken, geleneksel Çin tıbbında karahindiba mide problemleri, memeden süt akışının sağlanamaması ve apandisit problemleri için kullanılmıştır. Avrupa’da ise karahindiba göz problemleri, şeker hastalığı ve diyare için kullanılmaktadır.



• Karahindiba içeriğindeki magnezyum ve çinko sayesinde cilt için oldukça faydalı bir etkiye sahiptir. Toksinlerin vücuttan dışarı rahatça atılmasını sağlar.

• Kadınların hormon dengelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

• Yetersiz beslenme sebebi ile oluşan mineral eksikliklerinin tedavisinde etkin bir rol oynar.

• Kan şekerini dengeler.

• Karahindiba, ıspanağın içerisinde bulunan proteinden çok daha fazlasına sahiptir.

• Anemi, cilt problemleri ve depresyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde de etkilidir.



Karahindiba zararları

Saymakla bitmeyen birçok olumlu etkiye sahip olan karahindiba, bazı bünyelerde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

• Karahindiba fazla miktarda alınmadan önce mutlaka alerjik bir reaksiyona neden olup olmadığı gözlemlenmelidir.

• Bünyesi güçlü olmayanlar, hamileler ve ilaç kullanan kişiler mutlaka karahindiba otunu tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdırlar.

• Karahindiba genel olarak hiçbir yan etki içermez. Buna rağmen bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

• Karahindiba tüketmene önce mutlaka doğal olduğuna emin olmalısınız. Bol su ile durulayıp güvenli bir yerden aldığınız takdirde çiğ olarak dahi tüketmeniz mümkün olacaktır.



Karahindiba nasıl kullanılır?

Karahindiba nasıl kullanılır sorusunun farklı cevapları mevcut. Öncelikle karahindiba çayı en çok kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Ayrıca karahindiba iyi bir şekilde yıkandığı takdirde çiğ olarak da tüketilebilir. Bunların dışında bir tüketim alanı arıyorsanız karahindiba ile yapacağınız salata ve mezelerin de şahane bir lezzete sahip olacağını eklemeliyiz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Elma sirkesi TIKLAYIN