Karpuz her derde deva

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Karpuz alzheimer, kalp, damar, tansiyon ve felç gibi pek çok hastalığa iyi geliyor.

Yaz mevyelerinin vazgeçilmezlerinden olan karpuz tüketilerek, alzheimer, kalp, damar, tansiyon ve felç gibi pek çok hastalığın önüne geçilebileceği bildirildi.



Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslu, vücuttaki en önemli molekül olan nitrik oksitin, damarları rahatlattığını, kan basıncını düşürdüğünü, kalp krizi veya felç riskini azalttığını söyledi.



Nitrik oksitin vücuttaki endotel hücreler tarafından üretildiğini belirten Uslu, kılcal damarlar, atardamar ve toplardamar sisteminin arasına yerleşmiş ve etrafında kas dokusu olmayan nitrik oksitin, tek sıra halinde dizilmiş endotel hücrelerinden oluşan ancak mikroskop altında görülebilen bir yapı olduğunu ifade etti.



Endotel hücrelerinden salgılanan maddelerle düz kas tabakasının uyarıldığını, damarların kasılıp gevşemesiyle de damar gerginliğinin kontrol edildiğini dile getiren Uslu, "Bundan dolayı bu hücrelere tansiyonun dengelenmesinde de önemli bir vazife yüklenmiştir. Nitrik oksit ve onu üreten endotel hücreler yaşamın gizli gücüdür. Sağlıklı olmamız için endotel hücrelerin

yeteri kadar nitrik oksit salgılaması gerek" diye konuştu.



Alzheimer'e "karpuz" önlemi

Bu nedenle endotel hücrelerinin nitrik oksit üretimini artıran besin desteklerine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Uslu, içinde L-arginine ile L-citrulline, protein ve omega-3 yönünden zengin olan gıdalar yenilirse nitrik oksit üretiminin artırılmış olacağını kaydetti.



"Karpuz, sarımsak, soğan, enginar (pişmiş), avokado, muz, kuru fasulye, siyah erik, böğürtlen, yaban mersini, badem, siyah çikolata, kavun, kırmızı et (ölçülü), balık yağı, keten tohumu, tavuğun göğsü, greyfurt, üzüm, marul, ıspanak, çilek, balık türleri vücudumuzda nitrik oksit miktarını artırır" diyen Uslu, şöyle devam etti:



"Böylece hemen hemen her türlü hastalıktan korunmuş oluruz. Alzheimer'dan tutunda kalp, damar hastalıklarına, tansiyon ve felç gibi pek çok hastalığın önlenmesinde faydalıdır. Böylece bu hastalıkların önüne geçmiş oluruz."



(AA)