Uyku hormonu melatoninin, kemik erimesiyle mücadelede etkili olabileceği belirlendi.

İspanyol ve Kanadalı bilim adamlarının araştırması, beyindeki iç salgı bezi tarafından üretilen bu hormonun gece kemik dokusunun yıkımına yol açan hücreleri engelleyerek kemiklerin zarar görmemesini sağlayabildiğini gösterdi.Kanada'daki McGill ve İspanya'daki Madrid üniversitelerinden bilim adamları 22 aylık fareler (insan yaşına göre 60) üzerinde araştırma yaptı.Bilim adamları bazı farelere, 10 hafta boyunca, suyla karıştırarak melatonin takviyesi enjekte etti.Farelerin boyu ve kemik yoğunluğunu değerlendiren bilim adamları, melatonin verilenlerin kemiklerinin daha güçlü ve esnek olduğunu gördü.Bilim adamlarından Faleh Tamimi, yaşa bağlı olarak daha az uyunduğunu ve dolayısıyla kemiklere zarar veren hücrelerin daha aktif hale geldiğini, bu sürecin de kemik erimesi sürecini hızlandırdığını vurguladı.Tamimi, melatoninin kemikleri güçlendirmede ve kemik erimesi riskini azaltmada etkili olabileceğine dikkati çekerek, araştırma sonuçlarının umut verici olduğunu ancak kemik erimesi için melatonin tedavisinin önerilmesinden önce insanların katıldığı klinik araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti. Araştırmanın sonuçları "Rejuvenation Research" dergisinde yayımlandı.Melatonin hormonu karanlıkta, 23.00- 05.00'te salgılanıyor. Bu hormon, 02.00-04.00'da en yüksek değerlerine ulaşıyor.