Kendi kendinizi muayene edin!

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Cilt kanserinde erken teşhiş için ilk adım "kendi kendine deri muayenesi"!

Uzmanlar, son zamanlarda artış gösteren melanom (ben kanseri) ve cilt kanserinde erken teşhis için kişinin kendi vücudunu tanımasına ve kendi kendine deri muayenesinin önemine dikkat çekiyor. Vücudun koruyucu örtüsü olan cilt üzerinde bazen sivilce, ben, yara, kabarıklık, kızarıklık gibi değişik lezyonlar gelişebiliyor ve bu oluşumlar kimi zaman cilt kanseri öncüsü olabiliyor. Ayrıca deride meydana gelen siğil gibi oluşum, inci gibi parlayan bir kabarıklık (nodül), çukurluk, 2-3 haftada iyileşmeyen yara, kaşınan, acıyan, kanayan büyüyen/değişim gösteren deri lezyonları da cilt kanserinin habercisi olabiliyor. Kişinin cildinde meydana gelen değişimleri kontrol etmesi için herkesin ayda bir kere kendi kendine deri muayenesi yapması gerektiğini söyleyen Neolife Tıp Merkezi Danışman Hekimi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sıdıka Kurul, “Çok sık rastlanan bazal hücreli cilt kanseri ölümcül bir risk taşımıyor. Buna karşın spinal hücreli kanser ve özellikle melanom önemle üzerinde durulması gereken klinik durumlar. Kendi kendine deri muayenesi sayesinde kişi hem cildini tanıyor hem de deride var olan ve doktor kontrolünden geçmiş leke/ben gibi lezyonları takip edip, fark ettiği oluşumlar için doktorun fikrini alıyor. Yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin ayda bir defa kendi kendine deri muayenesi ve yılda bir defa doktor muayenesi deri hastalıklarının ve nerdeyse tüm deri kanserlerinin erken teşhis edilmesini sağlıyor. Vücutta ortaya çıkan ben, leke, kahverengi nokta, yara ya da ülser gibi her yeni oluşumda da mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.” diyor.



