Kendinize iyi bakın, uzun yaşayın

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Vücudumuza iyi baktığımız sürece hem sağlıklı hem de mutlu yaşarız. Bu nedenle önemsiz gibi görünen her belirtiyi dikkate almalı ve vücudumuzun sesine kulak vermeliyiz!

Yazı: Nilgün Yıldız/Formsante



YEME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

• Ananas, hindistan cevizi gibi farklı meyveleri tüketmek hem değişik tatları denemenize hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı oluyor. Fakat bu tatları sürekli tüketmek, diğer meyve ve sebzelerden uzak kalmak uzun vadede sağlığınız üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Uzmanlar günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

• Kan şekeri seviyenizin ve kandaki kolesterol düzeyinizin dengeli olmasını istiyorsanız sık aralıklarla küçük porsiyonlar tüketmelisiniz. Yemek yedikten sonra kandaki kolesterol seviyesi artıyor. Eğer günde üç defadan daha az yemek yiyorsanız yeterli miktarda besin alamazsınız.

• Yaşın ilerlemesiyle birlikte metabolizma da yavaşlamaya başlıyor. 50 yaşından itibaren 200’den az kalori almanız gerekiyor. Eğer aldığınız kalorileri yakamazsanız bu ayda 6 bin kalori ediyor. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapmalısınız.



KANSER RİSKİNİZİ DÜŞÜRÜN

• Birçok kadın özellikle kilo alma korkusuyla sigara içmekten vazgeçemiyor. Oysa yapılan araştırmaların hiçbiri sigaranın kilo almayı engellediğini göstermiyor. Aksine her üç kanser hastasından birinin kansere yakalanma sebebinin sigara olduğunu gösteriyor.

• Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alan meme kanserinin nedenleri arasında alkol de yer alıyor. Günde iki bardak beyaz şarap içmek kanser riskini yüzde 8 artırırken bu risk günde üç bardakla yüzde 16’ya çıkıyor.

• Fazla kilolu olmak da kanser riskini artırıyor. Obezite hormon seviyelerini etkiliyor ve daha fazla östrojen salgılanmasına neden oluyor. Bu da daha çok mesane kanseri riskini yükseltiyor.

• Çok fazla pişmiş, barbekü yapılmış, yanmış yiyeceklerden de uzak durmak gerekiyor. Çünkü yanmış yiyecekler özellikle de etler kansere davetiye çıkarıyor.

