Kepçe kulak birçok insanın ortak sorunu, ancak gelişen teknolojiyle birlikte farklı tekniklerle tedavi edilebiliyor. Lazer operasyonları da bunlardan biri...

Çoğunlukla genetik kökenli bir şekil bozukluğu olarak tanımlanan 'kepçe kulak' kişilerde özgüven kaybına neden olabiliyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, bugünün teknolojisiyle farklı teknikler kullanılarak kepçe kulak problemlerini çözümlediklerini ifade ederek, "Kulaklar, yüz bütününün olmazsa olmaz parçaları ve katkı sağlayan estetik öğeleridir. Kepçe kulak sorunu ise, bu tamamlayıcı unsura gölge düşürür ve çoğu insanda özgüven kaybı oluşturur. İster çocuk yaşlarda olsun, ister ilerlemiş yaşlarda olsun, kepçe kulak problemi yaşayan fakat cerrahi girişimlerden korktuğu için kepçe kulak ameliyatına sıcak bakmayan insanlar var. Lazer teknolojisi ise, büyük oranda bu korkuların önüne geçebilecek avantajlara sahip” diyerek lazerle kepçe kulak tedavisi hakkında bilgi verdi.



Acı minimum, sargı yok!

Lazerle kepçe kulak ameliyatlarında en önemli avantaj kanamanın ve acının olmaması. Kesi lazerle yapılıyor ve bu da morluk, ödem, şişme gibi durumların önüne geçilmesini sağlıyor. Lazerle yapılan kesi izi minimal olarak kulak arkasında kalıyor ve görünmüyor. Yine aynı şekilde lazerle kepçe kulak ameliyatında kulak kıkırdağına da lazerle kesi yapılarak eğer fazla gelişmiş kısımlar varsa çıkartılıyor. Kulak kıkırdağının içine yapılan düzeltmeler sayesinde hastalar kepçe kulak sorunundan hayat boyu kurtulmuş oluyor. Operasyon sonunda sargının olmaması da hastalara büyük bir avantaj sağlıyor.

Hızlı iyileşme

Lazer teknolojisi hastaya iyileşme döneminde de çok büyük faydalar sağlıyor. Şişme ve morarma minimal düzeyde oluyor. Ayrıca lazerle kepçe kulak ameliyatları, klasik kepçe kulak ameliyatlarının çok daha sağlıklı ve risksiz yapılmasına olanak sağlıyor. Hastalar birkaç gün kulaklarını dış etkenlerden koruyarak sosyal hayatlarına hızlıca geri dönebiliyor.