Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, “Sigarayı bırakan kilo alır” söyleminin yanlış olduğuna dikkat çekerek, bireylerin sigara içtikleri ortamı ve zamanları başka aktivite ya da alışkanlıklarla doldurarak sorunun üstesinden gelebileceğini söylüyor.

Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin ölümüne sebep olan ve akciğer kanserinin de bir numaralı nedeni olarak gösterilen sigarayı her şeye rağmen bırakmanın bireylere zor geldiğini, bunun altında da yanlış inanışların olduğuna dikkat çeken Nil Şahin Gürhan, “Sigara içmek bir bağımlılıktır ve bireylerin bunu kabul edip yol haritasını belirlemesi gerekiyor. Sigarayı bırakma aşamasında kilo alınmasının ilk ve en önemli nedeni sigara içerken el hareketini değiştirerek sigara içme davranışını sürekli ve kontrolsüz yeme aktivitesine dönüştürmek. Bu yüzden bireylerin sigara içtiği ortamı ve zamanları başka aktivite ya da alışkanlıklarla doldurması gerekiyor” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, sigarayı bırakmaya çalışanlara şu tavsiyelerde bulundu:

- Canınız sigara istediğinde el alışkanlığını, su içme hareketine dönüştürmelisiniz. Bu durumda su içmeniz kolaylaşır, ne kadar su içerseniz metabolizmanız o kadar iyi çalışır, dolaşımınız açılır.

- Yemekten sonra bir avuç taze meyve yiyin. Böylece yemek sonrası sigara ihtiyacını meyve yeme faaliyetine dönüştürerek beslenme kalitenizi artırır, metabolizmanızı hızlandırırsınız.

- Gün içinde sigara içtiğiniz saatlere dilim havuç, turp, marul gibi vitamin ve mineral değeri yüksek ama kalori içermeyen küçük atıştırmalıklar ekleyin.

- Sigara yerine çay, kahve ya da bitki çayı tüketin. Özellikle Türk kahvesi keyfinize devam edin.

- Sigara içme isteğinizi baskılamayın. Sigara içtiğiniz boş saatlerinizde kendinizi sıkmak yerine dikkatinizi dağıtın, yürüyüş yapın. Açık havada orta tempolu bir yürüyüş size canlılık verir.

