Kilo verirken DOĞRU bildiğimiz YANLIŞLAR!

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Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber doğru bilinen yanlışların kilo vermede olumsuz etkiler yarattığının altını çiziyor. İşte doğru bildiğimiz yanlışlar!

Günde altı öğünden fazla beslenmeyin

Son yapılan bilimsel araştırmalar, uzun süre aç kalmak kadar zararlı olan bir başka gerçeği ortaya çıkardı; çok sık beslenmek. Günde sekiz öğünden fazla beslenme pankreası yorabilir.

Meyve çok sağlıklıdır gerçeği değişti

Meyve günlük beslenme düzenimizde yeteri kadar olması gereken bir vitamin ve lif kaynağı. Fakat sürekli meyve tüketmek ve meyve diyeti yapmanın da, pankreası yorabileceği düşünülüyor. Özellikle meyvenin yanında tüketilebilecek süt veya peynir gibi bir besin kaynağının şeker yükselmesini dengeleyebileceği de biliniyor.

