Kilo vermek isteyenler bu önerilere dikkat!

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Uzman diyetiysen Simge Çıtak, kilo verme konusunda fedakarlık yapmak ve yemeklerden uzak durmak kadar, bilinçli hareket etmenin önemli olduğunu belirtiyor. Bunun için de beslenme ilgili temel bilgileri bilmek gerekiyor.

İşe önce beslenme alışkanlığım felsefenizi değiştirerek başlamaya ne dersiniz?

İlk yapılması gereken bir beslenme günlüğü oluşturmak ve yediklerimizin farkına varmak. Örneğin önce sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğrenmelisiniz. Unutmayın tüm besin türlerine beslenmemizde yer vermek gerekir. Buna yağlar ve karbonhidratlar da dahil. Önemli olan aşırıya kaçmamak.

Kendi beslenme programınızı yaratın!

Listelerle yaşamak zordur. Daha sonra kendi beslenme programınızı yaratıp, bir beslenme günlüğü tutabilirsiniz. Böylece gün içinde ne zaman acıktığınızı, neler yediğinizi, en fazla hangi öğünü sevdiğinizi belirlemiş olursunuz. Bu şekilde kendinize özel sağlıklı beslenme programı da oluşturabilirsiniz. Yaşam tarzınızda ufak değişiklikler yaparak kalıcı çözümler bulabilirsiniz. İşte bunun için 10 adımlık bir rehber…

