Soğuk hava, azalmış güneş ışınları ve evde geçirilen sürenin artması kişiyi hareketsizliğe itiyor ve kış yorgunluğuna neden oluyor.

Egzersiz ve açık havada yürüyüş ise bu sorunla mücadelede en güçlü silahlar. “Egzersiz yaptıktan bir saat içerisinde enerji seviyesi yükseliyor. Akşamın erken saatlerinde size verdiği enerji haricinde gece iyi uyumanızı da sağlayan harika bir etkiye sahip” diyen Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl. Bşk. Doç. Dr. Defne Kaya, önerilerini şöyle sıralıyor:

1- Bulduğunuz an güneşten faydalanın: Güneş ışığının az olması beyinde bizi uykulu hissettirecek melatonin hormonunun daha çok üretilmesine neden oluyor. Öğle aralarında yürüyüş yapmak, ofisinizde sarı ışık kullanmak, fırsat buldukça temiz hava alabileceğiniz kısa yürüyüşler organize etmek iyi gelir.



2- Serotonin seviyesini yükseltin: Kışın beyin, azalan serotonin seviyesini yükseltme emrini verdiğinde kendinizi karbonhidratların içine gömülmüş bulabilirsiniz. Bu da her gün yaklaşık 800 kalori fazladan almanız demektir. Besin alımını kontrol etmek ve düzenli egzersiz kış aylarını kilo almadan atlatmanıza yardımcı oluyor. Serotonin seviyenizi yükseltmek için gün için 30 dakikanızı dışarıda veya cam önünde geçirin. Bitter çikolatada güneşle buluşmanıza eşlik edebilir.



3- Egzersiz için gün ışığını tercih edin: Beyin hava karardığında uykuyu uyaran kimyasal melatonini salgılama emrini veriyor. Normalde biyolojik saati belirleyen ve 23.00-05.00 saatleri arasında salgılanan bu hormon, kış aylarında havanın kapalı olması ve erken kararmasını yanlış anlayan beynimizin bir yanılgısı olarak daha erken saatlerde salgılanıyor. Kış aylarında vücut dinlenmek ister. Gerekli hissettiğinizde ara verin. Kendinizi bitkin düşecek şekilde zorlamayın. Bu, egzersizden soğumanıza yol açabiliyor. Kendinize kış ayları için gerçekleştirilebilir ve motive edecek hedefler belirleyin. 30 dakika süreli egzersizler sizi zinde tutar.



4- Isınma ve soğumaya daha fazla zaman ayırın: Soğuk havalarda vücudun ısınma ve soğuması zaman alacağı için bu süreçlerin daha uzun tutulması gerekir. Egzersiz süresince, egzersiz öncesi ve sonrasında bol sıvı alın. Havalar soğuduğu zaman su içmeyi genelde unuturuz ama soğuk havalarda su alımı hayati önem taşıyor. Dışarıda yürüyüş ya da koşu planlıyorsanız termosunuza bitki çayı doldurup içinizi ısıtabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.