Kitesurfing heyecanı

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Nedir, faydaları neler, nerelerde yapabilirsiniz?

NEDİR?

Son yıllarda oldukça popüler olan kitesurf ya da kiteboard özel tasarlanmış bir uçurtma; bu uçurtmaya bağlanan özel kemer sistemi ve board’dan oluşan ekipmanla yapılıyor. Denizle rüzgarın buluştuğu kıyılarda yapılan bu sporda sörfçü uçurtma ve board yardımı ile suyun üzerinde kayıyor hatta bazen uçuyor. Ekipmanın daha kolay taşınması, daha heyecanlı, daha havalı olması nedeniyle rüzgar sörfü yapan birçok kişi artık kitesurfing’e geçiş yapıyor. Sporun popülerleşmesindeki en önemli nedenlerden biri de herhalde sörfçünün arada uçabilmesi, havalanabilmesi…



Faydaları neler? Tüm vücut kaslarını çalıştıran, komple bir egzersiz sunan kitesurfing özellikle “core” kaslarını güçlendiriyor. Ayrıca açık havada, denizde yapılan bir spor olduğu için bol bol oksijen alınıyor, stresten arınılıyor, eğlencenin ve heyecanın tadına varılıyor.



Nerelerde yapılıyor? Akyaka, Alaçatı, Urla, Ayvalık, Gökçeada, Kilyos.

